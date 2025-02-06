Строим снежные хижины! Новосибирцев приглашают на фестиваль «Иглу 2025 — Город Эскимосов»

15 февраля в 12.00 на пляже «Бумеранг» начнётся городской фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2025 — Город Эскимосов», сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru. Участников и зрителей ждут мастер-классы, концертно-игровая программа, а после завершения соревнований — «ночной город эскимосов» с вечерним костром и этнической музыкой.

Организаторы фестиваля — молодёжный центр «Зодиак» при поддержке управления молодежной политики мэрии Новосибирска. Партнёры — НРО ВДЮОД «Школа безопасности» и ГУ МЧС России по НСО.

Ежегодно в соревнованиях участвуют команды из Новосибирска и области, Барнаула, Томска, Красноярска. В этом году впервые строить эскимосские хижины будет казахстанская команда.

Встреча команд и жеребьёвка участков начнётся в 11.00. Соревнования в строительстве иглу будут проходить с 12.00 до 16.00. Для зрителей проведут мастер-классы по строительству иглу, будут работать информационные площадки по темам: безопасность в зимних путешествиях, традиции северных народов и зимний туризм.

На фестивале можно будет сфотографироваться с северными оленями, покататься на собачьих упряжках и научиться управлению кайтом. После завершения соревнований желающие могут остаться в «ночном городе эскимосов» с вечерним костром и этнической музыкой. Самые подготовленные участники могут остаться в иглу на ночлег.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

Фото: Илья Косьяненко

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