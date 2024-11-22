Ночь. Новый год. Новосибирск. Где встречать главный праздник зимы?

Вы, конечно, знаете историю о том, что «как встретишь НГ, так его и проведешь» — это, правда, работает (мы проверяли!). Поэтому вопрос «Где праздновать новогоднюю ночь?» — отнюдь не праздный. Правильные варианты ответа — в редакционном обзоре от Собака.ru.
Ресторан 10TEN
В ресторане 10TEN на 10 этаже пятизвездочного отеля Гранд Автограф с видом на Оперный Театр состоится роскошная закрытая вечеринка. В эту особую ночь вас ждет 6-часовая шоу-программа, изысканное меню авторских блюд от шеф-повара, бар с лучшими напитками со всего мира, приятное общение с элитарной публикой и потрясающие виды на ночной зимний Новосибирск.
В меню ресторана превосходный выбор морепродуктов – устрицы, морские ежи, мидии, гребешки, крабы из самого большого в городе аквариума. Не оставляет равнодушными широкая линейка напитков, включающая эксклюзивные позиции от известных мировых производителей. Команда поваров удивит гостей кулинарным мастерством. Шеф-повар 10Ten Артак Шекоян cтажировался в ресторане с авторской кухней Savva в отеле Метрополь (1 звезда Мишлен) в Москве и в 2023 году стал призером номинации «Лучший шеф-повар 2023» по версии журнала Собака.ru.
Ресторан «Мёд»
Сказочная новогодняя ночь для всей семьи в «Мёде» пройдет в стиле «Щелкунчика». Ведущий и диджей, кавер-дуэт SVET, игровая зона с аниматором для детей, блюда от шеф-повара и безлимитный бар – это лишь основные элементы праздника. Организаторы обещают и дополнительные сюрпризы. В течение ночи в ресторане будет работать фотограф.
Grand Autograph
Ресторан Overture и банкетный зал «Чайковский» в пятизвездочный отеле Grand Autograph распахнут свои двери для фееричного торжества в новогоднюю ночь 2025. Гостей ждет роскошный праздник с панорамным видом на Оперный театр.
Купольный ресторан «Лето»
Новый год в купольном ресторане «Лето» – это чудесная ночь в окружении настоящего сибирского леса. Внутри купола – комфортная температура даже в 30-градусные морозы. В Новогоднюю ночь в «Лето» – программа от ведущего Вадима Фунтякова, гостей будут развлекать приглашенный диджей и иллюзионист, музыкальная группа Pachuli. Для детей предусмотрена новогодняя анимация.
Для тех, кто захочет продлить отдых, есть предложение с проживанием в премиальном апарт-отеле Ramada, который находится в пару сотне шагов. Первого января гостям предложат праздничный завтрак, детей ждут аниматоры, а родители в это время смогут посетить SPA отеля. Кроме того, можно отлично провести время на бесплатном катке.
Апарт-отель Ramada
Погрузиться в новогоднюю атмосферу предлагает и премиальный апарт-отель Ramada. Расположенный за городом (15 минут от центра) отель предлагает уникальное новогоднее предложение – отдохнуть на природе, заряжаясь энергией леса и зимними развлечениями.
Непосредственно в Новогоднюю ночь для гостей подготовлены изысканное меню от топовых шеф-поваров, праздничная программа с участием диджея и музыкальной группы Snowstrip. Для детей – отдельное помещение с аниматором 31 декабря и 1 января.
Гости остановятся в комфортабельных номерах. Первого января их ждет завтрак с бокалом игристого. Также можно будет посетить SPA, бассейн и зимний каток с угощениями в русском стиле.
Бар Pinot
Загадать желания, которые точно сбудутся, можно будет в баре Pinot! Празднование новогодней ночи стартует здесь в 22:00 31 декабря. В Pinot вас ждут сказочные Дед Мороз и Снегурочка, зажигательные диджей-сеты и выступление гостей из Томска — музыкальной группы Chok.
Готовьтесь много танцевать и веселиться в полную силу — вечеринка в самом центре города N обещает быть по-настоящему динамичной.
Клуб «Ночь»
«Ночь» — идеальная локация для встречи самой волшебной ночи (хотя бы по праву своего названия). Клуб предлагает атмосферно отпраздновать Новый год в кругу друзей и близких. Будет ярко, весело и красиво — все так, как того требует душа в преддверии нового этапа.
Программа ночи:
- Шоу-балет «Тиффани»
- Кавер-группа «M&Dance» с лучшими песнями всех времен
- Диджей Роман Семыкин
- Веселые интерактивы
- Праздничный ужин
- Игристое без ограничений всю ночь
- И конечно, обязательные составляющие настоящего Нового года — бой курантов, речь президента, живая пушистая красавица-елка и Дед Мороз
Паб Harat’s
Прочувствуйте на себе всю мощь ирландского гостеприимства в пабе Harat’s. Колоритные аниматоры, диджей-сеты, живая музыка от хедлайнеров вечеринки группы Givara — в Harat’s ожидается высокий градус чистейшей эйфории, имейте это в виду. «Мы расширились и готовы встретить эту волшебную ночь с размахом», — заверяет команда душевного паба.
Эко-парк «Поляна» в санатории «Краснозерский»
После фееричной встречи новогодней ночи важно продуктивно провести зимние каникулы. С этим поможет эко-парк «Поляна» — уютное пространство в экологически чистом месте на территории санатория «Краснозерский». Здесь вас ждет проживание в современных комфортабельных домиках
в окружении леса и тишины сибирской природы.
Санаторий «Краснозерский» приготовил для взрослых и детей на активную развлекательную программу:
- салют
- анимация для детей
- конкурсы и дискотеки
- прокат зимнего спортивного инвентаря
- катание на санях, новогодние гуляния и угощения
Информационный обзор редакции
Фото: архивы пресс-служб
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