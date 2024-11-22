Ночь. Новый год. Новосибирск. Где встречать главный праздник зимы?

Новый год в купольном ресторане «Лето» – это чудесная ночь в окружении настоящего сибирского леса. Внутри купола – комфортная температура даже в 30-градусные морозы. В Новогоднюю ночь в «Лето» – программа от ведущего Вадима Фунтякова, гостей будут развлекать приглашенный диджей и иллюзионист, музыкальная группа Pachuli. Для детей предусмотрена новогодняя анимация.

Для тех, кто захочет продлить отдых, есть предложение с проживанием в премиальном апарт-отеле Ramada, который находится в пару сотне шагов. Первого января гостям предложат праздничный завтрак, детей ждут аниматоры, а родители в это время смогут посетить SPA отеля. Кроме того, можно отлично провести время на бесплатном катке.