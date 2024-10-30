Какую программу приготовили для новосибирцев в День народного единства?

Центральной площадкой празднования станет концертный зал имени Арнольда Каца.
4 ноября Новосибирская область вместе со всей страной отметит День народного единства. В столице региона и во всех районах пройдет более 200 разноплановых событий: концертные программы, лекции, викторины, выставки и другие тематические мероприятия, которые в этом году проводятся под единым слоганом «Мы Россия – мы вместе». Подробно о программе рассказала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина на пресс-конференции.
«В этом году мы подготовили обширную культурную программу как для жителей столицы региона, так и для районов. Для нас крайне важно, чтобы к празднованию смогла присоединиться вся Новосибирская область – артисты представили свое творчество, а посетители провели праздничный день вместе с семьей и близкими на культурных мероприятиях. Мы проведем флэшмоб, благодаря которому огромное число творческих коллективов Новосибирской области сможет стать частью народного концерта – заглавного мероприятия программы», – отметила Юлия Шуклина.
Центральной площадкой празднования станет Государственный концертный зал имени А.М. Каца, которая начнёт свою работу 4 ноября с 10.00. Интерактивная площадка «Сила традиций – сила России» станет отправной точкой мероприятия. Полностью погрузиться в русские традиции помогут мастер-классы по народным играм и фольклорно-игровая программа с участием творческих коллективов Новосибирской области. Здесь же развернётся выставка-ярмарка народных ремёсел «Лавка мастеров». Посетители смогут познакомиться с проектом «Сибирь – территория мужества», где будут представлены площадки военно-патриотических клубов и объединений области.
В 12.00 на главной сцене состоится торжественное открытие народно-патриотического концерта «Единая страна». В концертной программе примут участие ведущие коллективы Новосибирской области. Мероприятие продолжится для гостей праздничным дефиле от участников областного фестиваля-конкурса национальных костюмов народов России «Народное достояние». Финалом всей праздничной программы станет настоящая русская вечерка с песнями, играми и народными танцами.
Мероприятия в ГКЗ имени А.М. Каца будут бесплатными для посетителей. Бесплатный пригласительный билет можно получить в кассе ГКЗ с 30 октября по 3 ноября.
В рамках Дня народного единства также пройдет «Ночь искусств». Концертную программу подготовила Новосибирская областная научная библиотека – мероприятие пройдет в Доме да Винчи. В Новосибирском краеведческом музее пройдут специальные программы для детей и семейной аудитории, а также бесплатные экскурсии по постоянным экспозициям. В этот день также можно будет посетить концертную программу Екатерины Гусевой и Сашо Гачника на площадке Сибирь-Концерт. А театр кукол представит фестиваль семейных кукольных спектаклей «Ты, я, он, она – театральная семья».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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