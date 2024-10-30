Какую программу приготовили для новосибирцев в День народного единства?

4 ноября Новосибирская область вместе со всей страной отметит День народного единства. В столице региона и во всех районах пройдет более 200 разноплановых событий: концертные программы, лекции, викторины, выставки и другие тематические мероприятия, которые в этом году проводятся под единым слоганом «Мы Россия – мы вместе». Подробно о программе рассказала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина на пресс-конференции.



«В этом году мы подготовили обширную культурную программу как для жителей столицы региона, так и для районов. Для нас крайне важно, чтобы к празднованию смогла присоединиться вся Новосибирская область – артисты представили свое творчество, а посетители провели праздничный день вместе с семьей и близкими на культурных мероприятиях. Мы проведем флэшмоб, благодаря которому огромное число творческих коллективов Новосибирской области сможет стать частью народного концерта – заглавного мероприятия программы», – отметила Юлия Шуклина.



Центральной площадкой празднования станет Государственный концертный зал имени А.М. Каца, которая начнёт свою работу 4 ноября с 10.00. Интерактивная площадка «Сила традиций – сила России» станет отправной точкой мероприятия. Полностью погрузиться в русские традиции помогут мастер-классы по народным играм и фольклорно-игровая программа с участием творческих коллективов Новосибирской области. Здесь же развернётся выставка-ярмарка народных ремёсел «Лавка мастеров». Посетители смогут познакомиться с проектом «Сибирь – территория мужества», где будут представлены площадки военно-патриотических клубов и объединений области.