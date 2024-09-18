Уличные театры, файер-шоу и сладкая вата: в Новосибирске пройдет творческий фестиваль «Площадь Культуры»

21 сентября в 15:00 на площади перед арт-резиденцией "Юность" пройдет творческий фестиваль "Площадь Культуры" для всех жителей города.

Зрителей ждут:

- приглашенные уличные театры из Санкт-Петербурга и Кемерова;

- музыкальные группы Новосибирска и Бийска;

- огненное шоу;

- маркет местных мастеров;

- мастер-классы;

- фуд-корт.

Гости фестиваля смогут погрузиться в атмосферу ярмарки бродячего цирка, обещают организаторы. По площади разнесется запах сладкой ваты и попкорна, жонглер подкинет мячи, а загадочный театр расскажет историю Луны.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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