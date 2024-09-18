Уличные театры, файер-шоу и сладкая вата: в Новосибирске пройдет творческий фестиваль «Площадь Культуры»

По словам организаторов, фестиваль погрузит собравшихся в атмосферу бродячего цирка.
21 сентября в 15:00 на площади перед арт-резиденцией "Юность" пройдет творческий фестиваль "Площадь Культуры" для всех жителей города.
Зрителей ждут:
- приглашенные уличные театры из Санкт-Петербурга и Кемерова;
- музыкальные группы Новосибирска и Бийска;
- огненное шоу;
- маркет местных мастеров;
- мастер-классы;
- фуд-корт.
Гости фестиваля смогут погрузиться в атмосферу ярмарки бродячего цирка, обещают организаторы. По площади разнесется запах сладкой ваты и попкорна, жонглер подкинет мячи, а загадочный театр расскажет историю Луны.
Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru
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