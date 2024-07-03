В новосибирском Музее под открытым небом отметят Купалье

Историко-архитектурный музей под открытым небом Института археологии и этнографии СО РАН и Новосибирский центр белорусской культуры приглашают отметить Купалье — белорусский вариант праздника Ивана Купалы, сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru. Гости будут плести купальские венки, водить хороводы, угостятся драниками и погрузятся в атмосферу народных гуляний, как они проходили 150-200 лет назад

На Купалье белорусы, как и другие восточные славяне, проводили множество обрядов, например, гадали и искали цветущий папоротник. По преданию, мифический цветок мог исполнить любое желание нашедшего его смельчака, рискнувшего отправиться на поиски глубокой ночью. С Иванова дня открывали купальный сезон — до этого же купаться было строго запрещено, зашедший в воду мог заболеть или стать жертвой гуляющих перед праздником русалок. На Купалье погружались в воду обязательно и пожилые, и молодые. Со временем этот обряд заменился обливанием водой. Люди верили, что облитому человеку будет счастье, и даже ходили с песнями лить воду «на могилки предков», чтобы попросить у них дождя в засуху.

С распространением христианства к празднованию Купалья был приурочен день Иоанна Крестителя. Созвучие слов «купало» и «купать» в ассоциациях предков привело к смешению названий торжества, в итоге сложились привычные нам «Иван Купало», «Купалье», «Купалица».

Программа:

15:00 — концерт «Звоны старинного храма», Сибирский центр колокольного искусства. Исторические звоны прозвучат со звонницы Спасо-Зашиверской церкви, одного из старейших деревянных храмов, сохранившихся в Сибири

16:00 — открытая лекция «Белорусы в Сибири», читает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Елена Фёдоровна Фурсова

16:30 — открытая лекция «Праздники русалок: Зелёные святки и Купала», читает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Ольга Владимировна Голубкова

16:00-18:30 — мастер-классы по плетению купальских венков и созданию народных игрушек, выставка-продажа изделий ручной работы

17:00-18:30 — концерт народных коллективов Новосибирска и области

18:30-19:00 — свободный осмотр музея

19:00 — завершение программы, закрытие музея.

Место проведения: ул. Ионосферная, 6, кор. 2

Время работы фестиваля: 6 июля, 15:00–19:00

Вход свободный.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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