Молодежная библиотека приглашает новосибирцев на вечерний «Городской пикник»

В пятницу, 28 июня, Молодежная библиотека приглашает начать праздновать День города на пикнике во внутреннем дворике. Гостей вечера ждут творческие площадки и концерт новосибирских музыкантов! Пикник начнется в 18:00.

Любители музыки смогут насладиться диджей-сетом «В ритме города». Это атмосферный сет на виниловых пластинках в сопровождении пластического театра «ImTheater». Чарующие звуки джазовых композиций унесут вас в волшебную страну под названием ДЖАЗ! Неповторимую атмосферу праздника также дополнит джазовый концерт «Музыка лета – джаз!» и артисты Елена Власова, Наталья Мастихина, Оксана Одиница, Евгения Долгова, Анастасия Санникова.

Ценителей творчества и креатива ждут творческие площадки. На мастер-классе «Сплету я яркое колье…» участники создадут для себя яркий аксессуар на лето – чокер из бисера. А участники мастер-класса «Я рисую город» от новосибирской художницы Ольги Моревой сделают собственную открытку. Самые маленькие участники площадки «Раскрасим город в краски» нарисуют яркие и неповторимые пейзажи Новосибирска. Те, кто захочет украсить себя красивым рисунком, смогут это сделать на площадке «Фейс-арт».

Ценители интеллектуального отдыха смогут проверить свои знания в IThub-викторине от НГУЭУ, викторине о Новосибирске "Город, в котором я живу" и викторине на знание гик-культуры на площадке «Библиотека комиксов». Там же пройдет и показ уникальных экспонатов, связанных с комиксами.

Любой желающий сможет взять книгу в свою домашнюю библиотеку на площадке буккроссинге «Из рук в руки» и поиграть в настольные игры от Игротеки НОМБ.

Адрес «Городского пикника»: Новосибирская областная молодежная библиотека, Красный проспект, 26, вход с улицы Октябрьской.