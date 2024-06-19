Музей на набережной проведет для новосибирцев экскурсию по ночному городу

22 июня в 23.45 музей на набережной проводит для взрослых новосибирцев экскурсию по ночному городу. Экскурсантам предлагают узнать о таинственных призраках одного из первых кирпичных зданий в Новосибирске, прогуляться по тихой глади Оби на теплоходе под сопровождение мелодичного саксофона и встретить рассвет в парке «Арена».

Увлекательное путешествие начнётся с экскурсии в темноте по музею, продолжится лунной прогулкой по Михайловской набережной и поездкой на теплоходе «Прокопьевск» по Оби под звуки живой музыки.

На экскурсионном автобусе путешественники проедут через спящий город к парку «Арена», где встретят рассвет и вернутся к Музею на набережной.

Экскурсию проведут директор Музея Новосибирска Елена Щукина и известный новосибирский краевед Константин Голодяев. Участники экскурсии будут любоваться видами ночного города и узнают увлекательные краеведческие истории.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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