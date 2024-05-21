Фаер-команды устроят огненное шоу на Михайловской набережной в Новосибирске

25 мая с 18.00 до 23.30 на главной сцене Михайловской набережной пройдет гала-концерт фестиваля «Огни Сибири», сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru. В концерте примут участие более двухсот человек. Специально для зрителей метрополитен продлит работу.

«Огни Сибири» — это яркий фестиваль, на который ежегодно съезжаются сотни участников со всей России. В прошлом году в нем приняли участие 150 представителей оригинального жанра из Новосибирска, Томска, Барнаула, Красноярска, Железногорска, Новокузнецка, Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Архангельска, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Казани, Иннополиса, Тобольска, Первоуральска, Нижневартовска, Тюмени, Самары и других городов. В этом году заявки подали уже более 200 человек со всей России.

Программа фестиваля:

— 18.00 — 19.30 — открытые мастер-классы предметных манипуляций (пои, веера, дабл-стаффы, стаффы, хупы, жонглирование);

— 19.30 — 21.15 — выступления новосибирской музыкальной группы VIA THE PEOPLE и диджеев города;

— 21.15 — 21.30 — проведение розыгрышей призов для зрителей;

— 21.30 — 23.30 — огненный гала-концерт.

Специально для зрителей гала-концерта 25 мая метрополитен города продлит время работы. В 00.15 поезда метро отправятся со станции «Речной вокзал» в оба направления линий метро. Все остальные станции метрополитена работают в обычном режиме и закроются для входа в 00.00.