Коллективу новосибирского театра «Старый дом» представили нового руководителя

Представляя нового директора коллективу, министр культуры Юрий Зимняков отметил: «Театр «Старый дом» по праву считается одним из ведущих театров Сибири с огромными традициями. Здесь сложился профессиональный, слаженный коллектив, воспитана своя благодарная публика, работают народные и заслуженные артисты. Уверен, что под руководством Юрия Анатольевича эти традиции будут только приумножены. Желаю вам интересной работы, ярких проектов и новых постановок. А коллектив прошу поддержать нового руководителя в его начинаниях».

В ответном слове вновь назначенный директор театра поделился своими ощущениями и планами: «Для меня «Старый дом» - это театр моего детства. Все традиции, все работы, которые выходили на его сцене, мне очень дороги. Сегодня у театра огромная, очень хорошая репутация во всей стране. Мои двери всегда открыты для любых инициатив и вопросов. Я ценю команду и готов работать с каждым человеком. Очень хочется, чтобы театр был местом встречи зрителя с искусством и диалога актера со зрителем. Надеюсь, что у нас все получится. В добрый путь!»

Театр «Старый дом» давно и прочно занимает свое место в театральной жизни региона. За последние пять сезонов он принял участие более чем в 30 крупных фестивалях по всему миру. Более десяти лет спектакли театра ежегодно отмечаются Национальной премией «Золотая Маска», а премьеры регулярно становятся лидерами рейтингов Forbes, «Афиши» и «Сноба». «Старый дом» — организатор Международного фестиваля «Гравитация» и Фабрики нарративного театра «Дисциплина». В репертуаре соседствуют классика и современная драматургия, к постановкам привлекаются ведущие российские и европейские режиссеры.