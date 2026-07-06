Коллективу новосибирского театра «Старый дом» представили нового руководителя

Рассказываем, кто стал новым директором и каков его бэкграунд в сфере культуры.
В новосибирском драматическом театре «Старый дом» состоялось официальное представление нового директора. Министр культуры региона Юрий Зимняков объявил коллективу учреждения о назначении на эту должность Юрия Яшкина.
Для театральной сферы региона Юрий Анатольевич — хорошо знакомый человек. За его плечами — 18 лет трудового стажа, 9 из которых отданы государственной службе в сфере культуры. Свой профессиональный путь он начал в 2008 году как педагог-организатор во Дворце творчества «Юниор». В разные годы трудился в министерстве культуры Новосибирской области, занимал пост заместителя директора Новосибирского государственного художественного музея. С 2022 по 2024 год возглавлял отдел профессионального искусства и культурного наследия в региональном министерстве культуры, а последние два года работал заместителем директора по развитию театра «Глобус».
За время работы он зарекомендовал себя как грамотный, высокопрофессиональный организатор, требовательный к себе и коллегам. В ведении Юрия Яшкина находились ключевые вопросы реализации государственной культурной политики: развитие профессионального искусства и музейного дела, укрепление международных и межрегиональных связей. При его непосредственном участии прошли Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге, официальный визит делегации региона в Республику Беларусь, презентация области на Международной выставке «Россия» на ВДНХ.
Представляя нового директора коллективу, министр культуры Юрий Зимняков отметил: «Театр «Старый дом» по праву считается одним из ведущих театров Сибири с огромными традициями. Здесь сложился профессиональный, слаженный коллектив, воспитана своя благодарная публика, работают народные и заслуженные артисты. Уверен, что под руководством Юрия Анатольевича эти традиции будут только приумножены. Желаю вам интересной работы, ярких проектов и новых постановок. А коллектив прошу поддержать нового руководителя в его начинаниях».
В ответном слове вновь назначенный директор театра поделился своими ощущениями и планами: «Для меня «Старый дом» - это театр моего детства. Все традиции, все работы, которые выходили на его сцене, мне очень дороги. Сегодня у театра огромная, очень хорошая репутация во всей стране. Мои двери всегда открыты для любых инициатив и вопросов. Я ценю команду и готов работать с каждым человеком. Очень хочется, чтобы театр был местом встречи зрителя с искусством и диалога актера со зрителем. Надеюсь, что у нас все получится. В добрый путь!»
Театр «Старый дом» давно и прочно занимает свое место в театральной жизни региона. За последние пять сезонов он принял участие более чем в 30 крупных фестивалях по всему миру. Более десяти лет спектакли театра ежегодно отмечаются Национальной премией «Золотая Маска», а премьеры регулярно становятся лидерами рейтингов Forbes, «Афиши» и «Сноба». «Старый дом» — организатор Международного фестиваля «Гравитация» и Фабрики нарративного театра «Дисциплина». В репертуаре соседствуют классика и современная драматургия, к постановкам привлекаются ведущие российские и европейские режиссеры.
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