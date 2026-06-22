Постановка «Соловей» Новосибирского театра оперы и балета получила «Золотую маску»

Для нашего театра эта награда особенно ценна: впервые за 22 года НОВАТ вновь удостоился «Золотой маски» в оперной номинации.
Поставил «Соловья» заслуженный деятель искусств России, ректор Новосибирской консерватории имени Глинки, главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев. Постановка вошла в число лучших оперных спектаклей сезона 2024-2025 годов, став для региона и театра важным событием.
Успех «Соловья» — результат внимательной, кропотливой работы творческой команды и последовательной художественной позиции Вячеслава Стародубцева, который выступил инициатором и вдохновителем проекта, объединив вокруг него сильную команду постановщиков и исполнителей.
Отдельно стоит отметить, что спектакль стал совместным проектом НОВАТа и Новосибирской консерватории. Участие студентов в постановке такого масштаба — пример эффективного взаимодействия театра и образовательной среды, создающего новые возможности для молодых музыкантов.
Победа «Соловья» - это не только высокое признание профессионального уровня новосибирских мастеров, но и важный вклад в развитие оперного искусства России.
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