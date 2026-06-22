Постановка «Соловей» Новосибирского театра оперы и балета получила «Золотую маску»

Отдельно стоит отметить, что спектакль стал совместным проектом НОВАТа и Новосибирской консерватории. Участие студентов в постановке такого масштаба — пример эффективного взаимодействия театра и образовательной среды, создающего новые возможности для молодых музыкантов.

Победа «Соловья» - это не только высокое признание профессионального уровня новосибирских мастеров, но и важный вклад в развитие оперного искусства России.