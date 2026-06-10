Кто получил Гран-при Международного фестиваля театров кукол «Перекресток» в Новосибирске?

После семи дней работы жюри объявило итоги конкурса. Гран-при фестиваля «ПЕРЕКРЕСТОК» было присуждено Гуансийской кукольной труппе из Китая за представление «Новые ритмы кукольного искусства». Лучшим спектаклем фестиваля названа «Фабрика слов» Санкт-Петербургского государственного детского драматического «Театра у Нарвских ворот», а лучшей работой режиссера признана постановка Наташи Слащевой в спектакле «Эйнштейн. Что нам светит?» театра «Karlsson Haus» из Санкт-Петербурга. Высокую оценку получила и сценография: приз за лучшую работу художника вручили Александре Павловой за оформление спектакля «Кентервильское привидение» Новосибирского областного театра кукол. Фестиваль продемонстрировал очень высокий уровень актерского мастерства кукольников, и в номинации «Лучшая актерская работа» награды получили сразу несколько артистов: Роман Сидоренко за роли в «Фабрике слов», Фариза Шакирова и Бекзод Салимов за работу в спектакле «Красные башмачки» из Узбекистана, Лян Гочжэнь за роль в постановке китайской труппы, а также Алена Зайцева за роль в спектакле «Добрый Шубин» Горловского театра кукол.