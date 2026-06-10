Кто получил Гран-при Международного фестиваля театров кукол «Перекресток» в Новосибирске?

В течение насыщенной фестивальной недели на пяти городских площадках шли показы спектаклей, объединившие артистов из восьми стран мира и десяти российских театров.
В Новосибирске завершил работу IV Международный фестиваль театров кукол «ПЕРЕКРЕСТОК», который за неделю превратил центр города в настоящую столицу кукольного искусства. Масштабное культурное событие, объединившее профессионалов и любителей театра всех возрастов, стартовало с яркого и красочного шествия. Артисты из 8 стран вместе со своими персонажами прошли от площади Ленина до Новосибирского областного театра кукол, подарив горожанам атмосферу настоящего праздника. Участие в шествии приняли порядка 5000 человек, после чего у здания театра кукол состоялась торжественная церемония открытия с участием министра культуры Новосибирской области Юрия Зимнякова, директора театра кукол Юрия Горлатых и председателя жюри Давида Бурмана.
В течение 7 фестивальных дней на 5 городских площадках шли показы спектаклей, объединившие артистов из 8 стран мира и десяти российских театров. Участниками форума стали коллективы из Египта, Ирана, Индонезии, Китая, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции и Узбекистана, а также театры Санкт-Петербурга, Вологды, Новосибирска, Перми, Барнаула. Отдельно стоит отметить участие в фестивале театров кукол из Луганска и Горловки, чьи постановки с теплотой приняла новосибирская публика. Всего в рамках конкурсной программы и внеконкурсных показов прошли 28 представлений, которые увидели более 6000 зрителей. Работы участников оценивало профессиональное жюри под председательством Давида Бурмана - известного театрального режиссера, президента и директора Международного фестиваля КУКАRТ. В состав судейской коллегии также вошли заведующая кафедрой истории театра, литературы и музыки НГТИ Яна Глембоцкая, театровед и эксперт Национальной премии «Золотая Маска» Дина Давлетшина, главный специалист Кабинета театров для детей и театров кукол СТД России Нина Малыгина и заслуженный деятель искусств России Борис Саламчев.
После семи дней работы жюри объявило итоги конкурса. Гран-при фестиваля «ПЕРЕКРЕСТОК» было присуждено Гуансийской кукольной труппе из Китая за представление «Новые ритмы кукольного искусства». Лучшим спектаклем фестиваля названа «Фабрика слов» Санкт-Петербургского государственного детского драматического «Театра у Нарвских ворот», а лучшей работой режиссера признана постановка Наташи Слащевой в спектакле «Эйнштейн. Что нам светит?» театра «Karlsson Haus» из Санкт-Петербурга. Высокую оценку получила и сценография: приз за лучшую работу художника вручили Александре Павловой за оформление спектакля «Кентервильское привидение» Новосибирского областного театра кукол. Фестиваль продемонстрировал очень высокий уровень актерского мастерства кукольников, и в номинации «Лучшая актерская работа» награды получили сразу несколько артистов: Роман Сидоренко за роли в «Фабрике слов», Фариза Шакирова и Бекзод Салимов за работу в спектакле «Красные башмачки» из Узбекистана, Лян Гочжэнь за роль в постановке китайской труппы, а также Алена Зайцева за роль в спектакле «Добрый Шубин» Горловского театра кукол.
Жюри также отметило лучший актерский ансамбль, присудив приз спектаклю «Муха-Цокотуха» Вологодского областного театра кукол «Теремок», а открытием фестиваля был назван спектакль «Рыцарь ищет отца» Института искусств Индонезии. В специальной номинации «Мастер-кукольник» лучшим стал Константин Кожев, покоривший жюри и зрителей ролью Синей собаки в одноименном спектакле Театра кукол «Бродячая собачка» из Санкт-Петербурга. Приз «Новация» разделили два совершенно разных спектакля: «Диалоги с Раневской» Сибирского камерного театра из Новосибирска и «Чемодан и собачка» театральной труппы «DEEMAK» из Ирана. Кроме того, жюри учредило несколько специальных призов: турецкий мюзикл «Мяу» отметили за особую эмоциональность, таджикский спектакль «Наврузи ачам» - за сохранение традиций, а рэп-мюзикл Алтайского театра кукол «Сказка» «Слово о полку Игореве» - за популяризацию национального эпоса. Приз зрительских симпатий, согласно мнению юных зрителей, был присужден спектаклю «Гусенок» Луганского академического театра кукол, а специальный приз новосибирских СМИ получил уже упомянутый индонезийский спектакль «Рыцарь ищет отца» за сохранение и популяризацию национального театра кукол.
IV Международный фестиваль театров кукол «ПЕРЕКРЕСТОК» прошёл при поддержке министерства культуры Новосибирской области и Президентского фонда культурных инициатив, подтвердив свой статус уникальной международной площадки, где встречаются традиции, новации и бескорыстная любовь к искусству.
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