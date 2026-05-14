Студенты Новосибирского театрального института провели первую читку современных пьес в сотрудничестве с Национальной Ассоциацией Драматургов

Новосибирский государственный театральный институт продолжает развивать сотрудничество с профессиональным драматургическим сообществом. Национальной Ассоциацией Драматургов в НГТИ была передана подборка современных пьес, после чего в институте состоялась первая читка.

Особый интерес вызвала пьеса Виктории Фроловой «Федор и горе», получившая признание на ряде драматургических конкурсов. По словам руководителя курса, читка стала важным опытом для будущих актеров и позволила им глубже осмыслить материал, связанный с актуальными общественными вопросами.

Студенты второго курса вуза, участвовавшие в читке, отметили, что работа с пьесой стала для них не только профессиональным, но и личным опытом. Дария Бутина подчеркнула, что тема войны и семейных переживаний, связанных с повестками и службой, оказалась для нее эмоционально сложной, а образ ее героини, существующий только голосом за стеной, позволил по‑новому взглянуть на внутреннюю силу человека. Андрей Потупалов рассказал, что роль Федора заинтересовала его прежде всего динамикой внутреннего роста и изменением его отношения к отцу, а остальные участники отметили, что работа с материалом помогла им глубже понять мотивы персонажей, увидеть, как драматургия фиксирует время и формирует способность к сопереживанию - качество, особенно важное для будущих актеров.