Пространство памяти: новосибирский театр «Старый дом» представил зрителям музыкальный проект «Там, где хорошо»

В театре «Старый дом» состоялся премьерный показ нового музыкального проекта «Там, где хорошо». Спектакль стал продолжением творческой линии театра, который в этом сезоне развивает тему исторической памяти. Ранее зрителям уже были представлены концерт «Был месяц май» и масштабное ревю «Код 23». Новая работа органично вписывается в «майскую трилогию», сохраняя внимание к личным историям и культурным кодам нескольких поколений.
Проект «Там, где хорошо» создан актерами театра Натальей Романовой и Львом Молчановым как самостоятельная музыкальная постановка. На сцене артисты выстраивают пространство памяти — узнаваемый летний двор, вечерние голоса, свет в окне кухни. Эти бытовые детали становятся фоном для истории взросления трех друзей, в которой личные переживания переплетаются с общими культурными маркерами. Авторы подчеркивают, что спектакль обращен не столько к ностальгии, сколько к подлинным человеческим чувствам, сохраняющим актуальность вне времени.
Сквозной нитью через действие проходят песни из советских кинофильмов, давно ставшие частью культурной памяти. Эти мелодии, узнаваемые с первых нот, становятся своеобразной нитью между поколениями, объединяющей зрителей разных возрастов. Музыкальную партитуру спектакля создал Антон Ниязов, под руководством которого оркестр сопровождает исполнителей, усиливая эмоциональную выразительность постановки и создавая атмосферу живого, доверительного разговора.
Через простую и местами документальную историю создатели спектакля исследуют, как семейные традиции и культурные коды формируют идентичность и передаются от поколения к поколению. Внимание к деталям, тонкая работа с музыкальным материалом и искренность актерского исполнения делают проект значимым в репертуаре театра.
