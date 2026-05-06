Пространство памяти: новосибирский театр «Старый дом» представил зрителям музыкальный проект «Там, где хорошо»

Проект «Там, где хорошо» создан актерами театра Натальей Романовой и Львом Молчановым как самостоятельная музыкальная постановка. На сцене артисты выстраивают пространство памяти — узнаваемый летний двор, вечерние голоса, свет в окне кухни. Эти бытовые детали становятся фоном для истории взросления трех друзей, в которой личные переживания переплетаются с общими культурными маркерами. Авторы подчеркивают, что спектакль обращен не столько к ностальгии, сколько к подлинным человеческим чувствам, сохраняющим актуальность вне времени.