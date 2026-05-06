Константину Телегину присвоено звание заслуженного артиста России

Константин Телегин удостоен почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации», сообщает пресс-служба театра «Красный факел». Артист отмечен высокой государственной наградой за «Заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Константин окончил Алтайский государственный институт искусств и культуры. В 1999 году стал артистом Алтайского краевого театра драмы им. В. Шукшина, где сыграл ряд значимых ролей.
В 2002 году принят в труппу Новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел». За короткое время Константин Викторович стал одним из наиболее занятых в репертуаре и незаменимых артистов труппы «Сибирского МХАТа», проявив присущую себе яркую, нетипичную индивидуальность. В каждой роли актер стремится к поиску индивидуального начала, глубоко погружается в материал, впечатляя не только своей психофизикой, выразительной и очень современной, но и интеллектуально-наполненным существованием актера.
Сегодня Константина Телегина можно увидеть во многих знаковых спектаклях репертуара: философствующий провокатор Тетерев в «Мещанах» М. Горького, экспрессивный Ноздрев в «Мертвых душах», гениальный профессор Преображенский в «Собачьем сердце» М. Булгакова, бескомпромиссный Герцог Вероны в «Ромео и Джульетте», до карикатурности эмоционально возвышенныйСтепан Трофимович Верховенский в «Бесах» Ф. Достоевского, сложный и обаятельный профессор Хиггинс в «Пигмалионе» Б. Шоу, рефлексирующий Одиссей в «Одиссеи» по мотивам поэмы Гомера.
Константин Телегин также работает как режиссер. На протяжении нескольких сезонов на Малой сцене «Красного факела» с успехом идут спектакли «ЧУднЫе люди» по рассказам Василия Шукшина и «Мы идем смотреть “Чапаева”» по пьесе О. Данилова.
В 2020 году Константин Телегин набрал курс заочной формы обучения по специальности «Актерское искусство» в Новосибирском государственном театральном институте. А в 2023 году театр «Красный факел» совместно с НГТИ набрал курс, художественным руководителем которого стал Андрей Прикотенко, а мастером курса – Константин Телегин.
Фото: архивы театра «Красный факел»
