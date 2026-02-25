Новосибирский театр кукол показал готический мюзикл «Кентервильское привидение» на фестивале в Москве

История сэра Саймона, измученного многовековыми страданиями, и самоотверженной Вирджинии была тепло принята столичной публикой.
Новосибирский областной театр кукол открыл презентацию Новосибирской области на фестивале-смотре «Атлас театральной России», который в 2026 году проходит впервые и разместился на площадке «Мастерская «12» Никиты Михалкова в Москве.
24 февраля на сцене состоялись два показа готическо-иронического мюзикла «Кентервильское привидение» в постановке Анастасии Неупокоевой. Оба спектакля прошли при полных залах. История сэра Саймона и Вирджинии была тепло принята московской публикой.
В гастролях участвовала труппа из 24 человек. После показов директор «Мастерской «12» Игорь Попов поблагодарил коллектив и вручил диплом участника фестиваля.
«Новосибирск — очень театральный город, и мы рады представить его в Москве. Нам доверено открывать презентацию областных театров, надеемся, что московские зрители полюбят нас так же, как новосибирцы - прокомментировал директор театра кукол Юрий Горлатых.
Всего до 28 февраля 2026 года в фестивале примут участие шесть ведущих театров региона: театры «Глобус», «Красный факел», «Старый дом», «Первый театр», Новосибирский областной театр кукол и Новосибирский музыкальный театр.
