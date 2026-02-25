Новосибирский театр кукол показал готический мюзикл «Кентервильское привидение» на фестивале в Москве

Новосибирский областной театр кукол открыл презентацию Новосибирской области на фестивале-смотре «Атлас театральной России», который в 2026 году проходит впервые и разместился на площадке «Мастерская «12» Никиты Михалкова в Москве.

24 февраля на сцене состоялись два показа готическо-иронического мюзикла «Кентервильское привидение» в постановке Анастасии Неупокоевой. Оба спектакля прошли при полных залах. История сэра Саймона и Вирджинии была тепло принята московской публикой.

В гастролях участвовала труппа из 24 человек. После показов директор «Мастерской «12» Игорь Попов поблагодарил коллектив и вручил диплом участника фестиваля.