Ведущие театры Новосибирска покажут спектакли на фестивале «Атлас Театральной России» в Москве

Шесть ведущих театров Новосибирской области примут участие во Всероссийском фестивале‑смотре «Атлас Театральной России», который впервые пройдет на площадке «Мастерская 12» Никиты Михалкова в Москве. Об этом, а также о гастрольных планах региональных учреждений культуры рассказал министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков во время совместной пресс-конференции с руководителями театров областной столицы.

В обсуждении приняли участие директора театра «Глобус» Татьяна Людмилина, театра «Красный факел» Антонида Гореявчева, Областного театра кукол Юрий Горлатых и руководитель Новосибирского музыкального театра Ирина Рудковская.

В Москву отправятся шесть наших театров, которые покажут 11 спектаклей и три видеоверсии постановок. В показах будут задействованы основная и малая сцены, а также специальный видеозал. «Мы один из первых регионов, которые принимают участие в этом проекте. Для нас это важная возможность показать лучшие спектакли наших театров на федеральной площадке», - подчеркнул министр. Он добавил, что программа сформирована таким образом, чтобы представить жанровое разнообразие театральной жизни Новосибирской области - от драматических постановок до мюзиклов и спектаклей для детей.

Директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина подчеркнула важность участия новосибирских театров в столь значимом фестивале и отметила, что «Глобус» представит столичной аудитории спектакли, которые уже получили высокую оценку зрителей и критиков. Театр везёт в Москву постановку для подростков, а также два спектакля малой формы и видеоверсию легендарной работы начала 2000‑х годов.