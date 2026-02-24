Ведущие театры Новосибирска покажут спектакли на фестивале «Атлас Театральной России» в Москве

В программе фестиваля — разнообразие жанров: от драматических постановок до мюзиклов, кроме того, будут представлены видеоверсии спектаклей.
Шесть ведущих театров Новосибирской области примут участие во Всероссийском фестивале‑смотре «Атлас Театральной России», который впервые пройдет на площадке «Мастерская 12» Никиты Михалкова в Москве. Об этом, а также о гастрольных планах региональных учреждений культуры рассказал министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков во время совместной пресс-конференции с руководителями театров областной столицы.
В обсуждении приняли участие директора театра «Глобус» Татьяна Людмилина, театра «Красный факел» Антонида Гореявчева, Областного театра кукол Юрий Горлатых и руководитель Новосибирского музыкального театра Ирина Рудковская.
В Москву отправятся шесть наших театров, которые покажут 11 спектаклей и три видеоверсии постановок. В показах будут задействованы основная и малая сцены, а также специальный видеозал. «Мы один из первых регионов, которые принимают участие в этом проекте. Для нас это важная возможность показать лучшие спектакли наших театров на федеральной площадке», - подчеркнул министр. Он добавил, что программа сформирована таким образом, чтобы представить жанровое разнообразие театральной жизни Новосибирской области - от драматических постановок до мюзиклов и спектаклей для детей.
Директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина подчеркнула важность участия новосибирских театров в столь значимом фестивале и отметила, что «Глобус» представит столичной аудитории спектакли, которые уже получили высокую оценку зрителей и критиков. Театр везёт в Москву постановку для подростков, а также два спектакля малой формы и видеоверсию легендарной работы начала 2000‑х годов.
Директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева отметила, что участие в фестивале — продолжение успешной гастрольной истории театра. «Наши «Бесы» уже собирали аншлаги в Москве и Санкт‑Петербурге», — сказала она. По её словам, видеоверсия спектакля выйдет в широкий прокат в 70 городах России.
Новосибирский музыкальный театр покажет мюзикл «Солнечный удар». Директор театра Ирина Рудковская добавила, что постановка станет первой работой театра, показанной на московской сцене.
Театр кукол также готовит премьеру для московской аудитории. Директор Юрий Горлатых рассказал, что спектакль «Кентервильское привидение» стал лауреатом премии «Парадиз» и получил высокие оценки за актёрскую работу и художественное решение.
Министр культуры Юрий Зимняков также подчеркнул, что участие в фестивале – это лишь часть обширной гастрольной деятельности учреждений культуры Новосибирской области в 2026 году. В течение года запланированы десятки, как выездных, так и принимаемых гастролей. Среди них: выступления театров Казахстана и Алтая в Новосибирске, ответные гастроли Новосибирского музыкального театра в Барнауле, участие в федеральной программе «Большие гастроли» с показами в Екатеринбурге, гастроли театра «Старый дом» в Москве и Санкт‑Петербурге, а также тур Сибирского русского народного хора по северным городам Архангельск, Северодвинск, Петрозаводск и Санкт‑Петербург. Осенью театр «Красный факел» выступит на сцене театра им. Вахтангова.
