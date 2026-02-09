«Собаки» и «Бесы» попали в «Атлас»: новосибирские театры примут участие во всероссийском фестивале-смотре в Москве

Рассказываем, какие новосибирские спектакли покажут на фестивале «Атлас театральной России».
В феврале в Москве пройдет первый этап Всероссийского фестиваля-смотра «Атлас театральной России», организованного Мастерской «12» Никиты Михалкова. Проект представит театральное искусство всех регионов России. Зрителей ждут постановки самых разных форм и жанров – от больших по формату драматических и музыкальных спектаклей до фольклорных представлений камерного формата.
С 24 по 28 февраля сцена Мастерской «12» станет площадкой для показов театров Новосибирской области. Театр «Красный факел» покажет «Бесов», театр «Старый дом» представит постановки «Петерса» и «Цветы для Элджернона», театр «Глобус» покажет спектакли «Собаки», «ART», «Дама с собачкой» и «Двойное непостоянство», «Первый театр» – «Летучий корабль», «Ожидание», «Васса Железнова». Музыкальный театр привезет постановку «Солнечный удар», а Театр кукол спектакль «Кентервильское привидение».
На фестивале также пройдут дополнительные показы в видеоформате. Театр «Старый дом» с 24 по 28 февраля в свободном графике представит видеоверсию спектакля «Цветы для Элджернона» в постановке Андрея Гончарова. Театр «Глобус» 28 февраля в кинозале проведет кинопоказ спектакля — лауреата премии «Золотая Маска» «Двойное непостоянство» П. Мариво в постановке Дмитрия Чернякова.
16+
