«Собаки» и «Бесы» попали в «Атлас»: новосибирские театры примут участие во всероссийском фестивале-смотре в Москве

На фестивале также пройдут дополнительные показы в видеоформате. Театр «Старый дом» с 24 по 28 февраля в свободном графике представит видеоверсию спектакля «Цветы для Элджернона» в постановке Андрея Гончарова. Театр «Глобус» 28 февраля в кинозале проведет кинопоказ спектакля — лауреата премии «Золотая Маска» «Двойное непостоянство» П. Мариво в постановке Дмитрия Чернякова.

16+