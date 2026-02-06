В Новосибирске обсудили предстоящую премьеру российско-китайского спектакля «Один день что три осени»

Новосибирский театр «Старый дом» анонсировал премьерные показы российско-китайского спектакля «Один день что три осени» на пресс-конференции в ТАСС. В интересном диалоге, развернувшимся в конференц-пространстве, приняли участие: исполняющий обязанности заместителя министра – начальника управления профессионального искусства, культурного наследия и образования министерства культуры Новосибирской области Михаил Симонян, директор Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» Татьяна Ильина, известный китайский режиссёр кандидат наук Пекинского университета и Центральной академии драмы Дин Итэн и переводчик романов современного писателя Лю Чжэньюня российский китаист Оксана Родионова.

Михаил Симонян подчеркнул важность российско-китайского сотрудничества, которое сегодня приобрело характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, когда двусторонние отношения находятся на высочайшем уровне и постоянно обогащаются новым содержанием, – в том числе и культурным. «На мой взгляд, совместный проект театра «Старый дом» и китайской группы постановщиков получился уникальным и очень важным для новосибирского зрителя и региона в целом» - отметил Михаил Симонян. Он поблагодарил Дина Итэна за прекрасную работу на сибирской земле и высказал уверенность, что спектакль «Один день что три осени» — это только начало большой творческой дружбы Сибири и Китая.