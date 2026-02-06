В Новосибирске обсудили предстоящую премьеру российско-китайского спектакля «Один день что три осени»

Литературной основой постановки стал одноименный роман современного писателя Лю Чжэньюня.
Новосибирский театр «Старый дом» анонсировал премьерные показы российско-китайского спектакля «Один день что три осени» на пресс-конференции в ТАСС. В интересном диалоге, развернувшимся в конференц-пространстве, приняли участие: исполняющий обязанности заместителя министра – начальника управления профессионального искусства, культурного наследия и образования министерства культуры Новосибирской области Михаил Симонян, директор Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» Татьяна Ильина, известный китайский режиссёр кандидат наук Пекинского университета и Центральной академии драмы Дин Итэн и переводчик романов современного писателя Лю Чжэньюня российский китаист Оксана Родионова.
Михаил Симонян подчеркнул важность российско-китайского сотрудничества, которое сегодня приобрело характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, когда двусторонние отношения находятся на высочайшем уровне и постоянно обогащаются новым содержанием, – в том числе и культурным. «На мой взгляд, совместный проект театра «Старый дом» и китайской группы постановщиков получился уникальным и очень важным для новосибирского зрителя и региона в целом» - отметил Михаил Симонян. Он поблагодарил Дина Итэна за прекрасную работу на сибирской земле и высказал уверенность, что спектакль «Один день что три осени» — это только начало большой творческой дружбы Сибири и Китая.
Сотрудничество с китайскими постановщиками началось год назад — в феврале 2025 года, когда в Новосибирск, по приглашению театра «Старый дом» приехал режиссёр Дин Итэн. Вместе со своим ассистентом Цзяном Шуюанем. Дин Итэн провел для артистов театра «Старый дом» серию мастер-классов – с перспективой совместной постановки в сезоне 2025-2026. Для театра «Старый дом» подобный опыт культурной интеграции был актуален и полезен: он обогатил психофизический багаж артистов новыми практиками и открыл актуальные горизонты в поисках современных сценических форм. А для региона стал первым театральным кейсом в рамках масштабной российско-китайской синергии, лишний раз доказав, что язык театра – универсален.
6 февраля 2026 года на сцене Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» состоится премьера спектакля «Один день что три осени» в постановке известного китайского режиссёра Дина Итэна. В основе спектакля – одноименный роман современного писателя Лю Чжэньюня. Проект, открывший первую главу в истории российско-китайского культурного взаимодействия в театральной сфере на территории сибирского региона, стал возможен при поддержке министерства культуры Новосибирской области.
