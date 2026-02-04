Новая «Скасска» в «Старом доме»: новосибирский театр покажет премьеру по произведениям Даниила Хармса

«Скасска» – это спектакль по мотивам текстов эксцентричного чудотворца Даниила Хармса, сновидческое путешествие по альтернативной ветке русской классической литературы. В рассказах, вполне сказочных, герои то и дело переживают борьбу жизни и смерти, встречаются со злом и делают массу непонятных, а порой и пугающих вещей, – как бы задвигая классическую прозу с ее привычной логикой в дальний угол.



Арсений Мещеряков, режиссер: «Мы выбрали вариант масочного театра, где зерно характера персонажа проявляется через какую-то крайнюю степень максимальной выраженности и яркости на сцене, где одно подкрепляется другим, и, соответственно, все эмоции, чувства, ситуации и действия выражаются на максимуме своей возможности».



Фото: Александр Лукин

18+