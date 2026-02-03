Главреж НОВАТа стал председателем Новосибирского отделения Союза театральных деятелей

2 февраля в Центре театрального искусства «Дом актера» состоялась отчетно-выборная конференция Новосибирского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, сообщает пресс-служба НОВАТа.

В ходе конференции подведены итоги работы Новосибирского регионального отделения СТД РФ за период с 2021 по 2026 год, а также состоялись выборы нового председателя и президиума регионального отделения.

По итогам голосования председателем Новосибирского регионального отделения СТД РФ избран Вячеслав Стародубцев – заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре, главный режиссёр Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, исполняющий обязанности ректора Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, доцент кафедры музыкального театра Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, помощник Сопредседателя Союза театральных деятелей РФ, председатель Комиссии по образованию в сфере культуры и искусства СТД РФ.