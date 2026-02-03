Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Главреж НОВАТа стал председателем Новосибирского отделения Союза театральных деятелей

Вячеслав Стародубцев назвал главные векторы дальнейшей работы СТД — каковы приоритеты?

пресс-служба НОВАТа

2 февраля в Центре театрального искусства «Дом актера» состоялась отчетно-выборная конференция Новосибирского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, сообщает пресс-служба НОВАТа.

В ходе конференции подведены итоги работы Новосибирского регионального отделения СТД РФ за период с 2021 по 2026 год, а также состоялись выборы нового председателя и президиума регионального отделения.

По итогам голосования председателем Новосибирского регионального отделения СТД РФ избран Вячеслав Стародубцев – заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре, главный режиссёр Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, исполняющий обязанности ректора Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, доцент кафедры музыкального театра Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, помощник Сопредседателя Союза театральных деятелей РФ, председатель Комиссии по образованию в сфере культуры и искусства СТД РФ.

пресс-служба НОВАТа

Среди основных направлений деятельности Новосибирского отделения СТД, новый председатель выделил развитие профессионального театрального сообщества, популяризацию театрального искусства у жителей города Новосибирска и Новосибирской области, поиск новых форм сотрудничества и взаимодействия с государственными, образовательными, творческими и иными организациями.

Одной из важнейших задач СТД Вячеслав Стародубцев обозначил сохранение традиций и преемственности поколений, выработку современных культурных ориентиров, идей и смыслов, с учетом региональной уникальности и опыта.

