Студенты Новосибирского театрального института получили гран-при международного фестиваля «Рождественский парад» в Петербурге

В этом году «Рождественский парад» объединил участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Великого Новгорода, Уфы и Рязани. Впервые на фестиваль приехал коллектив из Кыргызстана. На фестиваль было подано 60 заявок, из которых в программу вошли 20 самых ярких работ: кукольные и драматические спектакли, пластические, синтетические и экспериментальные проекты.



Цель фестиваля – привлечь внимание зрителей и театральной общественности к экспериментальным работам новых театров, театров-студий и театральных объединений, творческая программа которых не укладывается в традиционную практику большинства классических площадок. Таким образом, расширяется культурное пространство страны и укрепляется один из его пластов – нестандартное сценическое творчество.