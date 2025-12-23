Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

Студенты Новосибирского театрального института получили гран-при международного фестиваля «Рождественский парад» в Петербурге

Наши ребята представили в Северной столице постановку «Лоси, или Кто убил Длинного».

mk.nso.ru

Студенты 4 курса Новосибирского государственного театрального института специализации «Артист театра кукол» и их педагоги завоевали гран-при за спектакль «Лоси, или Кто убил Длинного» на Международном театральном фестивале «Рождественский парад» в Санкт-Петербурге.  Это один из старейших фестивалей города, который уже более 30 лет он знакомит зрителей с творчеством негосударственных театров, театров-студий и театральных объединений.

В этом году «Рождественский парад» объединил участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Великого Новгорода, Уфы и Рязани. Впервые на фестиваль приехал коллектив из Кыргызстана. На фестиваль было подано 60 заявок, из которых в программу вошли 20 самых ярких работ: кукольные и драматические спектакли, пластические, синтетические и экспериментальные проекты.
 
Цель фестиваля – привлечь внимание зрителей и театральной общественности к экспериментальным работам новых театров, театров-студий и театральных объединений, творческая программа которых не укладывается в традиционную практику большинства классических площадок. Таким образом, расширяется культурное пространство страны и укрепляется один из его пластов – нестандартное сценическое творчество.

