К юбилею Антона Павловича: новосибирский «Красный факел» показал премьерного «Дядю Ваню»

Выпущенный в год 165-летия со дня рождения Антона Чехова «Дядя Ваня» стал третьей интерпретацией «сцен из деревенской жизни» в стенах театра. По словам режиссера, трилогия отражает историю развития русского идеализма, ставшего важной частью нашей культурной матрицы. В «Мертвых душах» отражено желание помещиков преобразить Россию. В «Бесах» пришедшее на смену помещикам молодое поколение разночинцев, выходцев из столичных университетов, видит выход в революции. Спектакль «Дядя Ваня» несет в себе ощущение кризиса конца века, безысходности и тупика, понимания того, что прежние пути не сработали. Пьесой движет предчувствие завершения большого витка русской истории и культуры. Пройдет еще десять лет, и навсегда исчезнет аристократия, дворянство. На смену придет совсем другой человек ‒ персонаж Зощенко, Аверченко, Булгакова