К юбилею Антона Павловича: новосибирский «Красный факел» показал премьерного «Дядю Ваню»

Специально для новой интерпретации пьесы Чехова артисты театра освоили искусство игры на музыкальных инструментах.
19 и 20 декабря на Большой сцене «Красного факела» прошла премьера спектакля «Дядя Ваня». Спектаклем по пьесе Антона Чехова художественный руководитель театра Андрей Прикотенко завершил трилогию, начатую в предыдущих сезонах постановками «Мертвые души» и «Бесы».
Выпущенный в год 165-летия со дня рождения Антона Чехова «Дядя Ваня» стал третьей интерпретацией «сцен из деревенской жизни» в стенах театра. По словам режиссера, трилогия отражает историю развития русского идеализма, ставшего важной частью нашей культурной матрицы. В «Мертвых душах» отражено желание помещиков преобразить Россию. В «Бесах» пришедшее на смену помещикам молодое поколение разночинцев, выходцев из столичных университетов, видит выход в революции. Спектакль «Дядя Ваня» несет в себе ощущение кризиса конца века, безысходности и тупика, понимания того, что прежние пути не сработали. Пьесой движет предчувствие завершения большого витка русской истории и культуры. Пройдет еще десять лет, и навсегда исчезнет аристократия, дворянство. На смену придет совсем другой человек ‒ персонаж Зощенко, Аверченко, Булгакова
Над сценическим оформлением спектакля работал постоянный соавтор Андрея Прикотенко Ольга Шаишмелашвили. Резюмируя трилогию, художница вновь возвращается к идее бесконечного русского пространства, которое на этот раз будут населять очарованные и разочарованные чеховские герои. Музыкальный мир постановки создала композитор Евгения Терехина, чье творчество знакомо новосибирским зрителям по спектаклям «Ромео и Джульетта», «Бесы» и «Одиссея».
Специально для новой интерпретации пьесы Чехова артисты театра освоили искусство игры на музыкальных инструментах. Геометрию сложных взаимоотношений персонажей на сцене дополнила «живая» игра на скрипке, виолончели, кларнете, балалайке.
Фото: Василий Вагин
18+
Комментарии (0)