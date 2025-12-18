В Новосибирске завершился XVI Международный Рождественский фестиваль искусств

В рамках фестиваля театром «Глобус» были подписаны соглашения о творческом сотрудничестве с Государственным театром «Амазгаин» из Армении, Молодежным театром Алтая, Новокузнецким драмтеатром, Нижневартовским театром юного зрителя, а также с Сибирским региональным информационным центром (РИЦ) ТАСС с целью популяризации театрального искусства не только среди жителей Новосибирской области, но и в целом.

Музыкальная часть Рождественского фестиваля завершилась 17 декабря театрализованным гала-концертом, посвященным истории становления балета как вида театрально-музыкального искусства, ставшего визитной карточкой российской культуры. Номера программы исполняли премьер и прима-балерина Большого театра Игорь Цвирко и Кристина Кретова, а также заслуженные артисты России и солисты Большого театра, МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, театра «Кремлевский балет» и других московских коллективов.