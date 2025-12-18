В Новосибирске завершился XVI Международный Рождественский фестиваль искусств

Финальным спектаклем театральной афиши фестиваля стала «Повесть о Сонечке» — постановка легендарного театра имени Вахтангова.
«XVI Международный Рождественский фестиваль искусств вновь подтвердил статус Новосибирской области как одного из ведущих культурных центров страны. Фестиваль объединил ведущие театральные и музыкальные коллективы России и зарубежья, стал площадкой для профессионального диалога, творческого обмена и заключения новых соглашений о сотрудничестве. Все мероприятия были доступны зрителям в рамках программы «Пушкинская карта», благодаря чему к фестивалю смогла присоединиться молодежь. Мы видим высокий зрительский интерес и уверены, что Рождественский фестиваль будет и дальше развиваться, расширять свою географию и вносить весомый вклад в популяризацию театрального и музыкального искусства. Для нас важно, что фестиваль дает тысячам зрителей, в том числе в районах области, возможность прикоснуться к лучшим образцам театрального и музыкального искусства. Выражаю благодарность организаторам фестиваля, творческим коллективам, партнерам и всем участникам за высокий профессионализм, преданность искусству и вклад в успешное проведение этого масштабного культурного события», — отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
На Международном фестивале были представлены 13 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Новокузнецка, Барнаула, Нижневартовска и Еревана (Республика Армения), более 200 участников, проведено около 30 мероприятий, включая 6 выездных спектаклей в районах Новосибирской области. Театр «Глобус» как организатор форума представил 4 спектакля и осуществил 3 показа спектакля для жителей региона в рамках программы «Пушкинская карта». Зрительская аудитория составила около 8 тысяч человек.
В рамках фестиваля театром «Глобус» были подписаны соглашения о творческом сотрудничестве с Государственным театром «Амазгаин» из Армении, Молодежным театром Алтая, Новокузнецким драмтеатром, Нижневартовским театром юного зрителя, а также с Сибирским региональным информационным центром (РИЦ) ТАСС с целью популяризации театрального искусства не только среди жителей Новосибирской области, но и в целом.
Музыкальная часть Рождественского фестиваля завершилась 17 декабря театрализованным гала-концертом, посвященным истории становления балета как вида театрально-музыкального искусства, ставшего визитной карточкой российской культуры. Номера программы исполняли премьер и прима-балерина Большого театра Игорь Цвирко и Кристина Кретова, а также заслуженные артисты России и солисты Большого театра, МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, театра «Кремлевский балет» и других московских коллективов.
Комментарии (0)