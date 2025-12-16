Новоселье как триггер: спектакль по мотивам пьесы Горького «Дачники» в новосибирском театре «Старый дом»

«Интрига наших «Дачников» заключается в том, что это спектакль в спектакле», — рассказывает режиссер Никита Кобелев.
В загородном особняке адвоката Басова справляется новоселье: дом мечты наконец построен, друзья и партнёры приехали отметить событие. Смех, споры, звон бокалов, — состоявшиеся успешные люди празднуют. Но на фоне внешнего благополучия всегда резче и острее проявляются углы внутренних человеческих кризисов, которые неминуемо ведут к драматическим событиям.
Новый дом Басовых становится сценой, где разыгрываются маленькие трагедии обычных людей, когда всё тайное становится явным, а значит – жить «как раньше» больше не получится.
Праздник новоселья становится для каждого «дачника» триггером, который запускает цепь неожиданных откровений, признаний и драматических происшествий. Вокруг дома, где в классическом герметичном пространстве заперты герои, бушуют лесные пожары. Трасса закрыта — никому не сбежать.
Режиссер Никита Кобелев: «Как в бессмысленности смыслов отыскать новый смысл? В этой точке каждый начинает выстраивать новую жизненную стратегию, честно говорить о том, что у него болит и искать новую опору. Интрига наших «Дачников» заключается в том, что это будет спектакль в спектакле. Горький доводит фарсовый ключ до упора в четвертом акте, где все потуги героев становятся очевидно бессмысленными, а сами они выглядят нелепо и смешно, как персонажи трагикомической пьесы. Собственно, Горький намекает нам, что каждый из дачников – всего лишь «маска», которая действует по законам жанра. Но мы здесь не выступаем обличителями и намеренно уходим от «горьковского клише». Это искренний разговор о людях, попавших в определённую ситуацию – людях, которые вызывают сочувствие, улыбку, сопереживание».
Спектакль пройдет в театре «Старый дом» 17 декабря.
