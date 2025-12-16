Новоселье как триггер: спектакль по мотивам пьесы Горького «Дачники» в новосибирском театре «Старый дом»

Новый дом Басовых становится сценой, где разыгрываются маленькие трагедии обычных людей, когда всё тайное становится явным, а значит – жить «как раньше» больше не получится.

Трасса закрыта — никому не сбежать

Праздник новоселья становится для каждого «дачника» триггером, который запускает цепь неожиданных откровений, признаний и драматических происшествий. Вокруг дома, где в классическом герметичном пространстве заперты герои, бушуют лесные пожары. Трасса закрыта — никому не сбежать.