Театр

Наши в Китае: Новосибирский театр кукол — участник фестиваля искусств «Шелковый путь на море»

В китайском городе Цюаньчжоу пройдет несколько показов спектакля «Про Петрушку» — одной из самых колоритных постановок нашего театра.

mk.nso.ru

В Цюаньчжоу (Китай) стартовал Международный фестиваль искусств «Шелковый путь на море», который продлится до 16 декабря, пишет kulturansk.ru.

Среди участников 8-й Цюаньчжоуской международной выставки кукол — театральные коллективы из Аргентины, Египта, Того, России, Нидерландов, Кот-д'Ивуар, Кении, Португалии, Турции, Армении, Саудовской Аравии, Италии и Китая.

mk.nso.ru

Новосибирский областной театр кукол представит на фестивале спектакль «Про Петрушку». Три спектакля будут показаны 13 декабря.

Организаторами фестиваля выступают департамент культуры и туризма провинции Фуцзянь, муниципальное правительство Цюаньчжоу и UNIMA China.

Цюаньчжоу — городской округ в провинции Фуцзянь КНР и ключевой пункт древнего Морского Шелкового пути. Известен своей богатой миньнаньской культурой и процветающей портовой экономикой. Признан одним из первых исторических и культурных городов Китая.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

