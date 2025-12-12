Наши в Китае: Новосибирский театр кукол — участник фестиваля искусств «Шелковый путь на море»

Новосибирский областной театр кукол представит на фестивале спектакль «Про Петрушку». Три спектакля будут показаны 13 декабря.

Организаторами фестиваля выступают департамент культуры и туризма провинции Фуцзянь, муниципальное правительство Цюаньчжоу и UNIMA China.

Цюаньчжоу — городской округ в провинции Фуцзянь КНР и ключевой пункт древнего Морского Шелкового пути. Известен своей богатой миньнаньской культурой и процветающей портовой экономикой. Признан одним из первых исторических и культурных городов Китая.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

0+