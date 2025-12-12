Наши в Китае: Новосибирский театр кукол — участник фестиваля искусств «Шелковый путь на море»

В китайском городе Цюаньчжоу пройдет несколько показов спектакля «Про Петрушку» — одной из самых колоритных постановок нашего театра.
В Цюаньчжоу (Китай) стартовал Международный фестиваль искусств «Шелковый путь на море», который продлится до 16 декабря, пишет kulturansk.ru.
Среди участников 8-й Цюаньчжоуской международной выставки кукол — театральные коллективы из Аргентины, Египта, Того, России, Нидерландов, Кот-д'Ивуар, Кении, Португалии, Турции, Армении, Саудовской Аравии, Италии и Китая.
Новосибирский областной театр кукол представит на фестивале спектакль «Про Петрушку». Три спектакля будут показаны 13 декабря.
Организаторами фестиваля выступают департамент культуры и туризма провинции Фуцзянь, муниципальное правительство Цюаньчжоу и UNIMA China.
Цюаньчжоу — городской округ в провинции Фуцзянь КНР и ключевой пункт древнего Морского Шелкового пути. Известен своей богатой миньнаньской культурой и процветающей портовой экономикой. Признан одним из первых исторических и культурных городов Китая.
