«Чайки», Имре Кальман и Оскар Уайльд: в Новосибирске подвели итоги театральной премии «Парадиз»

8 декабря состоялось подведение итогов театрального сезона 2024-2025 годов и вручение XXXIV Новосибирской профессиональной театральной премии «Парадиз».

«Новосибирская профессиональная театральная премия «Парадиз» – это не просто награда, а настоящий маяк в культурной жизни региона. Вот уже более тридцати лет, с 1987 года, когда её основал Союз театральных деятелей СССР, «Парадиз» остаётся символом творческой энергии Новосибирска. Это одна из старейших театральных премий в России, и каждый год она становится поводом для всех городских театров встретиться на одной сцене, чтобы отметить выдающиеся достижения. «Парадиз» – это не только праздник талантов, но и признание колоссального артистического труда, выносливости и преданности своему делу, которые заслуживают самой высокой оценки. Я поздравляю всех лауреатов и номинантов и благодарю театральных деятелей за их огромный вклад в культурную жизнь региона», – отметила глава новосибирского минкультуры Юлия Шуклина.