Театр

«Чайки», Имре Кальман и Оскар Уайльд: в Новосибирске подвели итоги театральной премии «Парадиз»

Миссия премии «Парадиз» — поощрение талантливых деятелей театра и поддержка высокой творческой планки новосибирской сцены. 

8 декабря состоялось подведение итогов театрального сезона 2024-2025 годов и вручение XXXIV Новосибирской профессиональной театральной премии «Парадиз».

«Новосибирская профессиональная театральная премия «Парадиз» – это не просто награда, а настоящий маяк в культурной жизни региона. Вот уже более тридцати лет, с 1987 года, когда её основал Союз театральных деятелей СССР, «Парадиз» остаётся символом творческой энергии Новосибирска. Это одна из старейших театральных премий в России, и каждый год она становится поводом для всех городских театров встретиться на одной сцене, чтобы отметить выдающиеся достижения. «Парадиз» – это не только праздник талантов, но и признание колоссального артистического труда, выносливости и преданности своему делу, которые заслуживают самой высокой оценки. Я поздравляю всех лауреатов и номинантов и благодарю театральных деятелей за их огромный вклад в культурную жизнь региона», – отметила глава новосибирского минкультуры Юлия Шуклина.

На этот раз в рамках премии были подведены итоги театрального сезона 2024-2025 годов.

В номинации «Лучший спектакль в театре кукол» победил спектакль «Кентервильское привидение», готическо-иронический мюзикл по мотивам новеллы О. Уайльда, в постановке Анастасии Неупокоевой Новосибирского областного театра кукол.

В номинации «Лучший спектакль в музыкальном театре» победил спектакль «Сильва», оперетта Имре Кальмана в постановке Татьяны Безменовой Новосибирского музыкального театра.

В номинации «Лучший спектакль в драматическом театре» победил спектакль «Чайки» по величайшим пьесам А.П.Чехова в постановке Сергея Афанасьева Новосибирский городской драматический театр п/р С. Афанасьева.

