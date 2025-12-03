Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

Воплощение человеческой боли и стремления к счастью: спектакль «Диалоги с Раневской» в театре «13 трамвай»

Сибирский камерный театр покажет постановку с высоким градусом драматизма, насыщенную визуальными эффектами.

teatr13tram.ru

 «Диалоги с Раневской» — это не только рассказ о жизни великой актрисы, но и размышление о человеческой судьбе, пишет kulturansk.ru. В постановке исследуется, как общественные ожидания, личные амбиции и внутренние противоречия формируют судьбу человека.

teatr13tram.ru
teatr13tram.ru

Раневская — не просто актриса; она — воплощение человеческой боли и стремления к счастью, которое всегда ускользает. Форма и стиль спектакля будут уникально сочетать различные театральные техники, чтобы создать многослойное и выразительное представление о жизни Фаины Раневской.

Спекать пройдет 6 декабря в Сибирском камерном театре «13 трамвай».

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

