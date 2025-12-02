Кого назначили новым директором НОВАТа?

В карьерной биографии нового директора руководящие должности в Московском художественном академическом театре имени Чехова и других театрах.
Новым директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) назначен Айрат Тухватуллин, он сменил на этом посту Ара Карапетяна, руководившего театром с 2018 года, сообщили в Минкультуры РФ.
«Директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета назначен Айрат Тухватуллин», — сообщили в пресс-службе министерства.
Там уточнили, что ранее он занимал руководящие должности в различных театрах, таких как: Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина, Московский художественный академический театр имени А.П. Чехова, Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, Центральный дом актера им. А.А. Яблочкиной и другие.
