Взросление и поиски себя: в новосибирском театре «Глобус» прошла премьера спектакля «Принцесса на горошине»

В новый спектакль «Глобуса» вошли сразу несколько самых популярных произведений Андерсена. Сказочный Принц в поисках любви отправляется в захватывающее путешествие. Но, как и в любом большом приключении, героя ждут не только восторг от встреч, но и неизбежность разочарований. Эта история – о постижении истины: в поисках любви не всегда следует бежать за тридевять земель.