Взросление и поиски себя: в новосибирском театре «Глобус» прошла премьера спектакля «Принцесса на горошине»

26 и 27 ноября на большой сцене театра «Глобус» состоялась премьера спектакля «Принцесса на горошине» по мотивам произведений датского писателя и поэта Ганса Христиана Андерсена, сообщает пресс-служба регионального минкульта. Режиссер постановки – Андрей Цисарук.
В новый спектакль «Глобуса» вошли сразу несколько самых популярных произведений Андерсена. Сказочный Принц в поисках любви отправляется в захватывающее путешествие. Но, как и в любом большом приключении, героя ждут не только восторг от встреч, но и неизбежность разочарований. Эта история – о постижении истины: в поисках любви не всегда следует бежать за тридевять земель.
По словам режиссера, в спектакле идет рассуждение о взрослении любого подростка, юноши, о том, что взросление – это умение увидеть красоту в обыденном. Каждое из королевств, которое посещает главный герой, отличается по настроению, стилистике и способу игры, чтобы показать, как мир вокруг влияет на этапы взросления. Подвижное и меняющееся сценическое пространство также отражает меняющийся внутренний мир героя.
