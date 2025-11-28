Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Взросление и поиски себя: в новосибирском театре «Глобус» прошла премьера спектакля «Принцесса на горошине»

Динамичное сценическое пространство отражает меняющийся внутренний мир героя.

vk.com/globus_theatre

26 и 27 ноября на большой сцене театра «Глобус» состоялась премьера спектакля «Принцесса на горошине» по мотивам произведений датского писателя и поэта Ганса Христиана Андерсена, сообщает пресс-служба регионального минкульта. Режиссер постановки – Андрей Цисарук.

vk.com/globus_theatre
vk.com/globus_theatre
vk.com/globus_theatre

В новый спектакль «Глобуса» вошли сразу несколько самых популярных произведений Андерсена. Сказочный Принц в поисках любви отправляется в захватывающее путешествие. Но, как и в любом большом приключении, героя ждут не только восторг от встреч, но и неизбежность разочарований. Эта история – о постижении истины: в поисках любви не всегда следует бежать за тридевять земель.

vk.com/globus_theatre
vk.com/globus_theatre
vk.com/globus_theatre

По словам режиссера, в спектакле идет рассуждение о взрослении любого подростка, юноши, о том, что взросление – это умение увидеть красоту в обыденном. Каждое из королевств, которое посещает главный герой, отличается по настроению, стилистике и способу игры, чтобы показать, как мир вокруг влияет на этапы взросления. Подвижное и меняющееся сценическое пространство также отражает меняющийся внутренний мир героя.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Новосибирской области

6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: