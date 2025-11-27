Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

Новосибирский театр кукол покажет зрителям спектакль «Маленький принц»

По замыслу режиссера Дениса Казачука, маленький принц — это душа человека, его забытый на время внутренний ребенок.

puppets-nsk.ru

На сцене театра кукол состоится показ нового спектакля по одному из самых известных произведений ХХ века — «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери в переводе Норы Галь, сообщает kulturansk.ru.

Маленький принц путешествует среди звезд и посещает разные планеты, знакомясь с миром взрослых, а потом встречает летчика, потерпевшего крушение в пустыне... Эта аллегорическая повесть-сказка завоевала сердца миллионов людей во всем мире.

Спектакль будет интересен и взрослым. Ведь по замыслу режиссера Дениса Казачука, маленький принц — это душа человека, «его внутренний ребенок, забытый на время, пока взрослый человек сосредотачивался на самом себе, чтобы выжить в нашем взрослом мире».

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

