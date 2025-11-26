Спектакль Новосибирского музыкального театра «Солнечный удар» был отмечен в 13 номинациях на фестивале в Петербурге

20 ноября Новосибирский музыкальный театр представил спектакль Ульяны Стратонитской «Солнечный удар» на сцене Санкт‑Петербургского государственного театра музыкальной комедии, сообщает пресс-служба регионального минкульта. Показ состоялся в рамках национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», который проходил в северной столице с 14 по 24 ноября.

Мюзикл «Солнечный удар» был отмечен в 13 номинациях, в том числе в персональных номинациях солистов театра, а также в одной из ключевых номинаций «Лучший спектакль». В 2025 году в шорт-лист фестиваля всего вошли 14 спектаклей.