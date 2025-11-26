Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Спектакль Новосибирского музыкального театра «Солнечный удар» был отмечен в 13 номинациях на фестивале в Петербурге

«Солнечный удар» – история внезапно вспыхнувшей любви, которой не должно было случиться. 

mk.nso.ru

20 ноября Новосибирский музыкальный театр представил спектакль Ульяны Стратонитской «Солнечный удар» на сцене Санкт‑Петербургского государственного театра музыкальной комедии, сообщает пресс-служба регионального минкульта. Показ состоялся в рамках национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», который проходил в северной столице с 14 по 24 ноября.

Мюзикл «Солнечный удар» был отмечен в 13 номинациях, в том числе в персональных номинациях солистов театра, а также в одной из ключевых номинаций «Лучший спектакль». В 2025 году в шорт-лист фестиваля всего вошли 14 спектаклей.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Это первые гастроли Новосибирского музыкального театра в Санкт-Петербурге. В гастролях было задействовано 120 человек – солисты, артисты оркестра, хора и балета, технический персонал. Показ собрал более 800 зрителей и получил тёплый приём публики.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

После спектакля состоялась торжественная церемония, во время которой президент фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», народный артист России Максим Дунаевский вручил диплом финалиста директору Новосибирского музыкального театра Ирине Рудковской. 
 
«Музыкальное сердце театра» – театральный проект, посвященный исключительно музыкально-драматическим спектаклям неакадемического направления.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Новосибирской области

16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: