Спектакль Новосибирского музыкального театра «Солнечный удар» был отмечен в 13 номинациях на фестивале в Петербурге

«Солнечный удар» – история внезапно вспыхнувшей любви, которой не должно было случиться.
20 ноября Новосибирский музыкальный театр представил спектакль Ульяны Стратонитской «Солнечный удар» на сцене Санкт‑Петербургского государственного театра музыкальной комедии, сообщает пресс-служба регионального минкульта. Показ состоялся в рамках национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», который проходил в северной столице с 14 по 24 ноября.
Мюзикл «Солнечный удар» был отмечен в 13 номинациях, в том числе в персональных номинациях солистов театра, а также в одной из ключевых номинаций «Лучший спектакль». В 2025 году в шорт-лист фестиваля всего вошли 14 спектаклей.
Это первые гастроли Новосибирского музыкального театра в Санкт-Петербурге. В гастролях было задействовано 120 человек – солисты, артисты оркестра, хора и балета, технический персонал. Показ собрал более 800 зрителей и получил тёплый приём публики.
После спектакля состоялась торжественная церемония, во время которой президент фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», народный артист России Максим Дунаевский вручил диплом финалиста директору Новосибирского музыкального театра Ирине Рудковской.
«Музыкальное сердце театра» – театральный проект, посвященный исключительно музыкально-драматическим спектаклям неакадемического направления.
Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Новосибирской области
16+
