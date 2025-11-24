«Соловей» претендует на победу: оперу НОВАТа номинировали на премию «Золотая маска»

Премьера оперы Стравинского состоялась в новосибирском театре этой весной.
Опера Игоря Стравинского «Соловей», поставленная режиссером Вячеславом Стародубцевым и дирижером Михаилом Татарниковым, номинирована на премию «Золотая маска».
Спустя более чем 15 лет экспертный совет номинировал на премию постановку Новосибирского государственного академического театра оперы и балета как один из десяти наиболее интересных премьерных оперных спектаклей.
XXXII Российская Национальная театральная премия и фестиваль-конкурс «Золотая маска» объявила номинантов на главную театральную премию за выдающиеся работы театрального сезона 2024‒2025.
Всего в 32-м конкурсном цикле было подано 789 заявок в пяти самостоятельных конкурсах: драматический театр, опера, оперетта/мюзикл, балет и театр кукол. Заявки поступили из 83 регионов, 163 городов и 454 театров.
В конкурсе музыкальных театров в номинации «Лучший спектакль. Опера» на «Золотую маску» претендуют 10 постановок, среди которых ‒ опера «Соловей» Стравинского, премьера которой состоялась 25 апреля этого года. Постановка была приурочена к проведению года культур России и Китая.
6+
Комментарии (0)