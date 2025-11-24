«Соловей» претендует на победу: оперу НОВАТа номинировали на премию «Золотая маска»

В конкурсе музыкальных театров в номинации «Лучший спектакль. Опера» на «Золотую маску» претендуют 10 постановок, среди которых ‒ опера «Соловей» Стравинского, премьера которой состоялась 25 апреля этого года. Постановка была приурочена к проведению года культур России и Китая.

6+