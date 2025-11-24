Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

«Е-ЕЕ-ЕЕ!» в «Старом доме»: новосибирский театр покажет свежее прочтение «Бременских музыкантов»

В трактовке режиссера Антона Федорова бременские музыканты — это люди, сбежавшие от условностей социума и живущие коммуной.

«Е-ЕЕ-ЕЕ!» – новый спектакль Антона Федорова в репертуаре «Старого дома» по мотивам произведения В. Ливанова, Ю. Энтина и Г. Гладкова «Бременских музыкантов», пишет kulturansk.ru. «Бременские музыканты» – это не просто сказка из детства, это целая вселенная, сформировавшая особую культуру и огромную фанатскую базу. Мультфильм, с трудом вышедший в прокат на исходе хрущевской оттепели, показал неизвестную ранее сторону мультипликации: современные герои, словно сошедшие с обложек неведомых глянцевых журналов; непривычная музыка, отсылающая к культовым западным группам; витающий между строк дух свободного ветра, путешествий и открытий.

Все песни сразу же превратились во вневременные хиты, а одноименная пластинка разошлась немыслимым тиражом – 28 миллионов экземпляров. В сущности, это был первый «детский» мультфильм, ставший культовым именно для взрослой аудитории.

В мире Антона Федорова «бременские музыканты» – это люди, сбежавшие от условностей социума и живущие коммуной в окружении сосен-великанов. Они считают себя свободными людьми, музицируют и живут по принципу «наш ковер – цветочная поляна». Но история повторяется: дочка Короля влюбляется в Трубадура, а отец, как и полагается, запрещает ей быть с тем, кто предпочитает неустроенный сон под звездным небом любой привычной идиллии.

Новый спектакль Антона Федорова будет ярким и впечатляющим. Но не забывайте, что «Бременские музыканты» – это по-взрослому!

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

