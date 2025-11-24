«Е-ЕЕ-ЕЕ!» в «Старом доме»: новосибирский театр покажет свежее прочтение «Бременских музыкантов»

В мире Антона Федорова «бременские музыканты» – это люди, сбежавшие от условностей социума и живущие коммуной в окружении сосен-великанов. Они считают себя свободными людьми, музицируют и живут по принципу «наш ковер – цветочная поляна». Но история повторяется: дочка Короля влюбляется в Трубадура, а отец, как и полагается, запрещает ей быть с тем, кто предпочитает неустроенный сон под звездным небом любой привычной идиллии.

Новый спектакль Антона Федорова будет ярким и впечатляющим. Но не забывайте, что «Бременские музыканты» – это по-взрослому!

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

18+