Театр

Весна и любовь: новосибирский «Глобус» показал премьеру постановки «Кира и Кира»

Главным референсом для пространственного решения спектакля стал весенний Новосибирск.

globus-nsk.ru

На сцене новосибирского театра «Глобус» состоялась премьера спектакля «Кира и Кира». Драматург и режиссер — Александр Липовской.

Центральной сюжетной линией спектакля является судьба двух людей, которым немного за тридцать. Оба пережили горечь утраты, воспитывают детей, но неожиданная встреча в самом сердце весеннего мегаполиса дает им надежду и робкую возможность начать все сначала.

globus-nsk.ru
globus-nsk.ru

По словам режиссера, эта пьеса рассказывает об одиночестве, о кризисе среднего возраста, о семье и жизни. Но, в первую очередь, о любви и весне. Ключевой образ художественного решения пространства – это весенний Новосибирск. Постановщики спектакля постарались передать атмосферу маленьких уголков огромного города и майских дней.

Спектакль «Кира и Кира» включен в театральную программу XVI Международного рождественского фестиваля искусств, который пройдет в Новосибирске с 4 по 16 декабря 2025 года.  

