Весна и любовь: новосибирский «Глобус» показал премьеру постановки «Кира и Кира»

По словам режиссера, эта пьеса рассказывает об одиночестве, о кризисе среднего возраста, о семье и жизни. Но, в первую очередь, о любви и весне. Ключевой образ художественного решения пространства – это весенний Новосибирск. Постановщики спектакля постарались передать атмосферу маленьких уголков огромного города и майских дней.



Спектакль «Кира и Кира» включен в театральную программу XVI Международного рождественского фестиваля искусств, который пройдет в Новосибирске с 4 по 16 декабря 2025 года.

18+