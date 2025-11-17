Эпос на большой сцене «Красного факела»: в новосибирском театре прошла премьера спектакля «Одиссея»

По словам режиссера Марка Букина, для него «Одиссея» – матерь всех трагедий. Здесь Одиссей – сложный, противоречивый, многоплановый герой, который пытается переосмыслить себя, свой путь и найти свое место в мире. Одиссей становится перед экзистенциальной проблемой и пытается понять в чьих руках его судьба. Всё ли находится во власти богов, или же человек сам вершит свою судьбу. Одиссей задает вечные неразрешимые вопросы, которые актуальны всегда и во все времена. Спектакль – это история про путешествие к себе, во внутрь себя, про попытку заглянуть в самые потаенные уголки своей души.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Новосибирской области

Фото: Василий Вагин

18+