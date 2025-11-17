Эпос на большой сцене «Красного факела»: в новосибирском театре прошла премьера спектакля «Одиссея»

Как отмечает режиссер постановки Марк Букин, для него «Одиссея» — матерь всех трагедий.
15 и 16 ноября на Большой сцене «Красного факела» состоялась премьера спектакля «Одиссея», сообщает пресс-служба регионального минкульта. Режиссер Марк Букин, драматург Ксения Гашева.
Театр за свою более чем вековую историю обратился к поэме Гомера впервые. Масштабная «Одиссея» стала стартовой премьерой 106-го сезона. Перед зрителями на сцене предстало эпическое полотно, рожденное из древних мифов, вечных истин и предопределенности человеческой судьбы.
Хитроумный и богоравный Одиссей выжил в Троянской войне, спасся из шторма, перехитрил циклопа, вырвался из объятий волшебницы Цирцеи и нимфы Калипсо, избежал плена сирен, прошел между Сциллой и Харибдой, побывал в царстве мертвых – и остался невредим. И все же Одиссей не титан и не бог. Он – человек. Тело его в шрамах, но все еще полно сил, а вот израненной души не видит никто, и никто не в силах разделить тревожащие его воспоминания, из-за которых он не может спать по ночам.
20 лет ждет его Пенелопа. 20 лет Телемах растет без отца. 20 лет Одиссей делает всё, чтобы вернуться домой – в мир и покой. Борьба с непрошеной ролью, которой человека наделили боги, не завершена. Бесконечная одиссея в поисках своего предназначения продолжается.
По словам режиссера Марка Букина, для него «Одиссея» – матерь всех трагедий. Здесь Одиссей – сложный, противоречивый, многоплановый герой, который пытается переосмыслить себя, свой путь и найти свое место в мире. Одиссей становится перед экзистенциальной проблемой и пытается понять в чьих руках его судьба. Всё ли находится во власти богов, или же человек сам вершит свою судьбу. Одиссей задает вечные неразрешимые вопросы, которые актуальны всегда и во все времена. Спектакль – это история про путешествие к себе, во внутрь себя, про попытку заглянуть в самые потаенные уголки своей души.
Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Новосибирской области
Фото: Василий Вагин
18+
Комментарии (0)