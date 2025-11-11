Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

В новосибирском театре «Красный факел» обновили интерьер

Как изменился любимый новосибирцами театр?

В «Красном факеле» провели масштабный ремонт, результаты которого 10 ноября проверил первый замгубернатора Юрий Петухов. Специалисты реновировали инженерные системы, вентиляцию, отопление и электроосвещение. Отремонтировали стены, потолки и лестничные марши, основательно обновили фойе Большого зала, вестибюли, гардеробы и буфет, где появилось новое оборудование и мебель. Подробнее о проведенных работах первому замгубернатора доложили директор «Красного факела» Антонида Гореявчева и художественный руководитель театра Андрей Прикотенко.

Места зрительского присутствия на первом и втором этажах театра получили единое колористическое решение, а концептуальная перепрошивка пространства отныне позволяет реализовать визуальные проекты, связанные с историей и современной репертуарной деятельностью «Красного факела».

В буфетной зоне заработала сувенирная лавка. На стены Большого фойе вернулась актерская галерея ‒ с новыми портретами: на фотографиях, презентующих труппу, артисты предстали вне своих сценических образов. Дополнила экспозицию выставка, посвященная классике мировой литературы в жизни «Красного факела». В экспозицию вошли фотографии знаковых постановок, основанных на произведениях Чехова, Гоголя,  Достоевского, Горького и Шекспира, программки, художественные портреты и высказывания классиков о театре.

