В новосибирском театре «Красный факел» обновили интерьер

В буфетной зоне заработала сувенирная лавка. На стены Большого фойе вернулась актерская галерея ‒ с новыми портретами: на фотографиях, презентующих труппу, артисты предстали вне своих сценических образов. Дополнила экспозицию выставка, посвященная классике мировой литературы в жизни «Красного факела». В экспозицию вошли фотографии знаковых постановок, основанных на произведениях Чехова, Гоголя, Достоевского, Горького и Шекспира, программки, художественные портреты и высказывания классиков о театре.