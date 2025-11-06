Труппа новосибирского «Глобуса» выступила на Международном фестивале «Te-ART-Көкше»

На сегодняшний день в рамках укрепления культурного обмена между Россией и Республикой Казахстан у театра «Глобус» также подписаны соглашение с Государственным академическим русским театром драмы им. М. Горького (Астана) и Меморандум о творческом сотрудничестве с Павлодарским областным драматическим театром им. А. П. Чехова (Павлодар). Программа обменных гастролей в рамках этих соглашений успешно работает на протяжении последних лет, создавая возможность знакомиться с новыми спектаклями, открывая современные творческие формы и объединяя зрителей двух стран.