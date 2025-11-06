Труппа новосибирского «Глобуса» выступила на Международном фестивале «Te-ART-Көкше»

В рамках фестиваля наш театр показал спектакли «Триумфальная арка» по роману Эриха Марии Ремарка и «Собаки» по повести Константина Сергиенко.
Завершились гастроли Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» в рамках VII Международного театрального фестиваля «Te-ART-Көкше», Республика Казахстан.
В рамках фестиваля на сценах «Жастар театры» и Русского драматического театра им. К. С. Станиславского «Глобус» показал спектакли «Триумфальная арка» по роману Эриха Марии Ремарка, режиссера Ирины Камыниной и «Собаки» по повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг!», режиссера Константина Яковлева.
«Te-ART-Көкше» – культурная платформа, объединяющая театральные коллективы из Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья. Фестиваль создает пространство для встреч и диалога, где традиции высокой сценической культуры соединяются с поисками новых идей и форм. Организатор проекта – Акмолинский областной русский драматический театр, с которым у «Глобуса» подписано международное Соглашение о сотрудничестве.
На сегодняшний день в рамках укрепления культурного обмена между Россией и Республикой Казахстан у театра «Глобус» также подписаны соглашение с Государственным академическим русским театром драмы им. М. Горького (Астана) и Меморандум о творческом сотрудничестве с Павлодарским областным драматическим театром им. А. П. Чехова (Павлодар). Программа обменных гастролей в рамках этих соглашений успешно работает на протяжении последних лет, создавая возможность знакомиться с новыми спектаклями, открывая современные творческие формы и объединяя зрителей двух стран.
