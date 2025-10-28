В новосибирском «Первом театре» прошли премьерные показы музыкального спектакля «Летучий корабль»

Музыкальный спектакль «Летучий корабль» создан по мотивам одноимённой советской сказки и знаменитого мультфильма, давно полюбившегося зрителям разных поколений. Это яркое, доброе и по-настоящему сказочное представление о храбрости, искренней любви и мечте, которая способна поднять корабль в небо.