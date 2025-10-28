Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

В новосибирском «Первом театре» прошли премьерные показы музыкального спектакля «Летучий корабль»

Режиссер-постановщик и художник-постановщик «Корабля» — обладательница «Золотой маски» и других театральных наград Джемма Аветисян.

Музыкальный спектакль «Летучий корабль» создан по мотивам одноимённой советской сказки и знаменитого мультфильма, давно полюбившегося зрителям разных поколений. Это яркое, доброе и по-настоящему сказочное представление о храбрости, искренней любви и мечте, которая способна поднять корабль в небо. 

Зрители встретились с хорошо знакомыми персонажами — добродушным Водяным, весёлым трубочистом, хитрыми Бабками-Ёжками и принцессой, мечтающей о свободе и настоящем счастье.

Со сцены прозвучали песни в живом исполнении актёров, а красочные костюмы и выразительные декорации создали атмосферу волшебного мира. Постановка адресована аудитории всех возрастов и станет частью постоянного репертуара театра.

12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: