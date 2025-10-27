Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Новосибирский театр «Старый дом» познакомил зрителей с постановкой «Голубчик»

Литературной базой для премьеры стал одноименный роман Эмиля Ажара.

mk.nso.ru

24 октября на сцене Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» состоялась премьера спектакля «Голубчик» в постановке молодого российского режиссера Саши Золотовицкого. В основе спектакля – инсценировка российского драматурга Лизы Булаевой по мотивам одноименного романа Эмиля Ажара.

mk.nso.ru

В 1974 году роман «Голубчик» был тепло принят французскими критиками и читателями, увидевшими в неизвестном писателе Ажаре нового Виктора Гюго. Главный герой романа – Кузен, человек с романтизированным восприятием мира, ищущий спасение от одиночества в многомиллионном Париже. Не найдя в «каменных джунглях» мегаполиса родственной души, он искренне привязывается к своему питомцу, которого привёз из Африки – огромному удаву по имени Голубчик. Разумеется, дружба человека с удавом сразу воспринимается обществом с позиции «среднестатистической нормальности», а значит главный герой автоматически оказывается за бортом стандартных представлений о жизни.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Спектакль «Голубчик» – история, переполненная любовью и надеждой. В ней Кузен пытается найти спасение в словах, проговаривая свою боль и заполняя пустоту фразами – в постановке много монологов главного героя. Любовь к удаву Голубчику становится для него единственным убежищем, где он может ощущать себя живым и нужным ещё кому-то.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: