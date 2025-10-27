Новосибирский театр «Старый дом» познакомил зрителей с постановкой «Голубчик»

Литературной базой для премьеры стал одноименный роман Эмиля Ажара.
24 октября на сцене Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» состоялась премьера спектакля «Голубчик» в постановке молодого российского режиссера Саши Золотовицкого. В основе спектакля – инсценировка российского драматурга Лизы Булаевой по мотивам одноименного романа Эмиля Ажара.
В 1974 году роман «Голубчик» был тепло принят французскими критиками и читателями, увидевшими в неизвестном писателе Ажаре нового Виктора Гюго. Главный герой романа – Кузен, человек с романтизированным восприятием мира, ищущий спасение от одиночества в многомиллионном Париже. Не найдя в «каменных джунглях» мегаполиса родственной души, он искренне привязывается к своему питомцу, которого привёз из Африки – огромному удаву по имени Голубчик. Разумеется, дружба человека с удавом сразу воспринимается обществом с позиции «среднестатистической нормальности», а значит главный герой автоматически оказывается за бортом стандартных представлений о жизни.
Спектакль «Голубчик» – история, переполненная любовью и надеждой. В ней Кузен пытается найти спасение в словах, проговаривая свою боль и заполняя пустоту фразами – в постановке много монологов главного героя. Любовь к удаву Голубчику становится для него единственным убежищем, где он может ощущать себя живым и нужным ещё кому-то.
18+
Комментарии (0)