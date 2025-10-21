Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Титаны, боги, ожившие куклы: новосибирцам показали премьеру спектакля «Прометей»

Для создания постановки была собрана команда молодых профи со всей России.

В Новосибирском областном театре кукол состоялась премьера спектакля «Прометей». Это современная история, адресованная подросткам.

Пьеса написана специально для Новосибирского театра кукол. Её герои – древние боги и титаны, но проблемы, с которыми они сталкиваются, очень близки сегодняшним молодым зрителям. Прометей – один из таких героев, чье имя воспринимается как символ самопожертвования во имя блага других. В пьесе затронуты вопросы выбора и ответственности за принятые решения и их последствия.

Для постановки спектакля «Прометей» была собрана команда молодых постановщиков, профессионалов со всей России для того, чтобы говорить с подрастающим поколением на одном языке. В создании постановки участвовали московский драматург Наталия Макуни, главный режиссёр Рубцовского театра кукол Алексей Бурдыко, художник НОВАТа Тимур Гуляев, композитор и музыкальный руководитель Московского академического театра сатиры Андрей Рубцов, режиссёр по пластике Александр Фролов из Екатеринбурга.

По словам режиссера Алексея Бурдыко, они стремились открыть новые, неочевидные смыслы в этой известной истории. Огонь Прометея в спектакле становится не просто символом знаний и прогресса, но и символом того огня души человеческой, который даёт творческую силу, способную вдохнуть жизнь в неживое, словно актёр театра кукол, оживляющий куклу.

