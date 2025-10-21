Титаны, боги, ожившие куклы: новосибирцам показали премьеру спектакля «Прометей»

В Новосибирском областном театре кукол состоялась премьера спектакля «Прометей». Это современная история, адресованная подросткам.

Пьеса написана специально для Новосибирского театра кукол. Её герои – древние боги и титаны, но проблемы, с которыми они сталкиваются, очень близки сегодняшним молодым зрителям. Прометей – один из таких героев, чье имя воспринимается как символ самопожертвования во имя блага других. В пьесе затронуты вопросы выбора и ответственности за принятые решения и их последствия.