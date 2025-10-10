Это было пронзительно и трагично. Как в новосибирском Музыкальном театре открыли 67 сезон?

8 октября премьерой спектакля «Летят журавли» Новосибирский музыкальный театр открыл 67 театральный сезон, сообщает пресс-служба регионального минкульта. Идея написания драмы «Летят журавли» по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые» принадлежит художественному руководителю театра Александру Новикову и режиссеру-постановщику Александру Лебедеву. Для создания музыки была приглашена композитор Ульяна Стратонитская, автор недавних мировых премьер театра – мюзиклов «Человек, нашедший свое лицо» и «Солнечный удар».

В спектакле раскрывается трагичная история любви двух героев – Вероники и Бориса. Планы молодых людей на счастливое совместное будущее внезапно разрушаются после начала Великой Отечественной войны.