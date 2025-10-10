Это было пронзительно и трагично. Как в новосибирском Музыкальном театре открыли 67 сезон?

Новый сезон стартовал с монументальной драмы в трех действиях «Летят журавли».
8 октября премьерой спектакля «Летят журавли» Новосибирский музыкальный театр открыл 67 театральный сезон, сообщает пресс-служба регионального минкульта. Идея написания драмы «Летят журавли» по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые» принадлежит художественному руководителю театра Александру Новикову и режиссеру-постановщику Александру Лебедеву. Для создания музыки была приглашена композитор Ульяна Стратонитская, автор недавних мировых премьер театра – мюзиклов «Человек, нашедший свое лицо» и «Солнечный удар».
В спектакле раскрывается трагичная история любви двух героев – Вероники и Бориса. Планы молодых людей на счастливое совместное будущее внезапно разрушаются после начала Великой Отечественной войны.
«Летят журавли» монументальная музыкальная драма в трех действиях, в которой продуман каждый элемент – от образа актера до мельчайших деталей костюмов, реквизита и декораций, дополняющих оригинальные исторические элементы. В постановке спектакля занято более 120 артистов всех цехов театра: солисты, балет, хор, оркестр. В массовых сценах задействованы все участники постановки. На сцене сложные декорации–трансформер, каждая грань которых открывает новую локацию и переносит героев во времени.
Создатели спектакля обращаются к аудитории разных возрастов: для старшего поколения это воспоминания о родителях, а молодые люди получают возможность соприкоснуться с историей подвига наших предков, их быта, жизненного уклада, лишений. Перед зрителем раскрывается настоящая энциклопедия жизни, представленная через историю одной семьи.
