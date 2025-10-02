Новосибирский «Красный факел» — в шорт-листе международной премии «Звезда Театрала»

«Звезда Театрала» – единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой Премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, так как её лауреатов определяет самое массовое жюри – многотысячная зрительская аудитория.

В этом году новосибирский театр «Красный факел» вошел в шорт-лист премии и стал одним из трех лидеров номинации «Лучший региональный театр».

В числе лидеров можно найти и режиссеров, чьи спектакли идут в репертуаре театра – например, Романа Габриа. В номинацию «Лучший спектакль. Малая форма» включен «Обломов» Андрея Прикотенко, поставленный им в Александринском театре.



В шорт-лист премия «Звезда Театрала» попали яркие премьеры прошлого сезона и их создатели, а также театры, громко заявившие о себе спектаклями, фестивалями и проектами. В каждой номинации осталось по три претендента. Из рекордного числа номинантов – 195 в 19 групповых и персональных номинациях – в шорт-листе представлены всего 59 имен и названий, которые стали лидерами зрительского голосования, и эта цифра – тоже рекордная для «Звезды Театрала».



Финальное голосование премии «Звезда Театрала» продлится до 30 ноября. Решение зрительского жюри озвучат 15 декабря со сцены Театра им. Вахтангова во время торжественной церемонии награждения.

Поддержать «Красный факел» на заключительном этапе «отбора», можно отдав свой голос на сайте премии, пишет пресс-служба минкультуры Новосибирской области

12+

Фото: Виктор Дмитриев