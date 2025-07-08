О комедии дель арте: новосибирский театр «Старый дом» стал участником выставочного проекта музея-заповедника «Архангельское»

Также среди участников проекта — музей МХТ имени Чехова, Государственный музей Пушкина, Театр кукол Образцова и другие.
В Государственном музее-заповеднике «Архангельское» в партнерстве с Новосибирским государственным драматическим театром «Старый дом» открылась выставка «Под маской театра». Об этом сообщает пресс-служба сайта минкультуры Новосибирской области mk.nso.ru. Яркой частью экспозиции стали костюмы и визуальный мир спектакля «ПУЛЬЧИНЕЛЛА», который с успехом идёт в новосибирском театре. Выставка разместилась в трюме Театра Гонзаги.
Проект посвящён исследованию влиянию комедии дель арте на театральные эксперименты 1910–1920-х годов, когда благодаря итальянским маскам в России появилось новое направление в сценическом искусстве. Он включает в себя два раздела: первый посвящён основным героям комедии, а второй представляет легендарные спектакли, поставленные корифеями русской сцены.
Современные режиссеры по-новому смотрят на итальянские маски. Они становятся визуальным спецэффектом, который привносит в спектакли элементы сатиры, аллегории и социальной критики.
Спектакль «Пульчинелла» был поставлен известным российским режиссёром Андреем Прикотенко на сцене «Старого дома» в 2022 году. Завораживающий, ироничный и метафоричный мир создала художник Ольга Шаишмелашвили, населив сцену «некоторыми Пульчинеллами». Спектакль стал номинантом Российской Национальной театральной премии и Фестиваля «Золотая Маска» 2024 сразу в шести позициях, — в том числе и в номинации «Драма. Работа художника».
Пульчинелла – не только одна из самых популярных и любимых масок итальянской комедии дель арте, но и самая таинственная, нетипичная, даже инфернальная, не имеющая определенного характера. Именно поэтому Пульчинелла на сцене может выступать в разных обличиях.
Выставка продлится в федеральном музее «Архангельское» до 28 сентября 2025 года. После этого спектакль «Пульчинелла» вернется в репертуар театра «Старый дом».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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