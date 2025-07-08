О комедии дель арте: новосибирский театр «Старый дом» стал участником выставочного проекта музея-заповедника «Архангельское»

В Государственном музее-заповеднике «Архангельское» в партнерстве с Новосибирским государственным драматическим театром «Старый дом» открылась выставка «Под маской театра». Об этом сообщает пресс-служба сайта минкультуры Новосибирской области mk.nso.ru. Яркой частью экспозиции стали костюмы и визуальный мир спектакля «ПУЛЬЧИНЕЛЛА», который с успехом идёт в новосибирском театре. Выставка разместилась в трюме Театра Гонзаги.

Проект посвящён исследованию влиянию комедии дель арте на театральные эксперименты 1910–1920-х годов, когда благодаря итальянским маскам в России появилось новое направление в сценическом искусстве. Он включает в себя два раздела: первый посвящён основным героям комедии, а второй представляет легендарные спектакли, поставленные корифеями русской сцены.