Новосибирский «Красный факел» заключил соглашения о сотрудничестве с театрами Беларуси и Петербурга

Партнерство закрепили документально в рамках Летнего театрального фестиваля.
Новосибирский государственный академический театр «Красный факел» подписал Меморандум о двустороннем сотрудничестве с Национальным академическим Большим театром оперы и балета Республики Беларусь и Соглашение об осуществлении совместных творческих проектов с Санкт-Петербургским государственным академическим драматическим театром им. В. Ф. Комиссаржевской. Торжественная церемония подписания прошла в рамках Международного Летнего театрального фестиваля.
«Летний театральный фестиваль не только дарит участникам, гостям и зрителям положительные эмоции, но и несет большой задел на будущее для учреждений культуры Новосибирской области. Год назад мы побывали в Минске и представили большой проект Дни культуры Новосибирской области в Республике Беларусь. Сегодня у нас есть возможность встретиться вновь и закрепить перспективы взаимного сотрудничества», — подчеркнула в своем приветственном слове министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
Меморандум о двустороннем сотрудничестве подписали руководители учреждений директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева и генеральный директор Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Екатерина Дулова. Новосибирский и минский коллективы намерены начать взаимовыгодное сотрудничество ради эффективного развития и укрепления дружеских связей между странами в области культуры и искусства.
В ближайшие три года театры ждет взаимное ознакомление с достижениями национального театрального искусства Беларуси и России, осуществление совместных творческих проектов, организация и проведение совместных образовательных программ, мастер-классов для творческих коллективов и их руководителей, активный обмен информацией о наиболее важных событиях в театральной жизни обеих стран.
Соглашение об осуществлении совместных творческих проектов подписали директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева и художественный руководитель-директор Театра им. В. Ф. Комиссаржевской Виктор Минков. В целях укрепления культурных связей новосибирский и петербургский коллективы планируют проведение совместных театральных проектов, образовательных программ и мастер-классов, взаимное участие в фестивалях, реализацию благотворительных акций и обменных гастролей.
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