Новосибирский «Красный факел» заключил соглашения о сотрудничестве с театрами Беларуси и Петербурга

Новосибирский государственный академический театр «Красный факел» подписал Меморандум о двустороннем сотрудничестве с Национальным академическим Большим театром оперы и балета Республики Беларусь и Соглашение об осуществлении совместных творческих проектов с Санкт-Петербургским государственным академическим драматическим театром им. В. Ф. Комиссаржевской. Торжественная церемония подписания прошла в рамках Международного Летнего театрального фестиваля.

«Летний театральный фестиваль не только дарит участникам, гостям и зрителям положительные эмоции, но и несет большой задел на будущее для учреждений культуры Новосибирской области. Год назад мы побывали в Минске и представили большой проект Дни культуры Новосибирской области в Республике Беларусь. Сегодня у нас есть возможность встретиться вновь и закрепить перспективы взаимного сотрудничества», — подчеркнула в своем приветственном слове министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.