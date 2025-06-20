Драма «С вечера до полудня» зафиналила 95-й театральный сезон новосибирского «Глобуса»

19 июня Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» закрыл юбилейный 95-й театральный сезон. В этот день зрители увидели драму «С вечера до полудня» по пьесе классика советской драмы Виктора Розова на большой сцене и роман в современных картинках «Принц и нищий» по мотивам одного из самых известных произведений Марка Твена на малой.

После спектаклей зрителей ждало финальное событие юбилейного сезона театра «Глобус» – Плейлист 24/25 - концерт под открытым небом. Артисты исполнили плейлист премьер уходящего сезона. На импровизированной сценической площадке были представлены эксклюзивные версии популярных песен в исполнении лучших творческих сил театра.