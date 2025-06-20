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Драма «С вечера до полудня» зафиналила 95-й театральный сезон новосибирского «Глобуса»

Каким был юбилейный сезон для одного из ведущих театров города?

19 июня Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» закрыл юбилейный 95-й театральный сезон. В этот день зрители увидели драму «С вечера до полудня» по пьесе классика советской драмы Виктора Розова на большой сцене и роман в современных картинках «Принц и нищий» по мотивам одного из самых известных произведений Марка Твена на малой.

После спектаклей зрителей ждало финальное событие юбилейного сезона театра «Глобус» – Плейлист 24/25 - концерт под открытым небом. Артисты исполнили плейлист премьер уходящего сезона. На импровизированной сценической площадке были представлены эксклюзивные версии популярных песен в исполнении лучших творческих сил театра.

В этом сезоне театр выпустил 10 премьерных спектаклей на большой и малой сценах. Показано более 600 спектаклей, на которых побывали больше 160 тысяч зрителей.
 
Проведены мероприятия к юбилею «Глобуса» под слоганом «Искусство в движении!»: запуск по маршруту брендированного трамвая и тематического вагона в метрополитене, фотовыставка, проведение юбилейного вечера. 

Коллектив участвовал в федеральных и международных фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Казахстане, а также провёл обменные гастроли. Организованы два фестиваля: «Театр – PRO» и «ОдиссеяФест».

Традиционно события «Глобуса» входят в программы всероссийских и международных акций: «Ночь искусств», «Библионочь», Международный день театра, Инклюзивный бал в рамках Декады инвалидов, Пушкинский день России и других.

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