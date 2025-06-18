Новосибирский театр «Старый дом» завершил большие гастроли в Татарстане

Все показы спектаклей прошли при полных аншлаге и получили тёплый приём публики, а местная пресса отметила высокий профессионализм новосибирского театра.

Теперь театральный диалог продолжится в Новосибирске. С 28 по 30 июня состоятся ответные «Большие гастроли» Русского драматического театра «Мастеровые» из города Набережные Челны. В рамках межрегионального направления программы на сцене театра «Старый дом» пройдут показы спектаклей «Чужие деньги» и «Лампочка».

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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