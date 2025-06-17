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Новосибирский театр кукол показал спектакль об атаке Темного Бота

Наш театр вернулся с фестиваля «Кукляндия», который проходил в Казахстане.

В конкурсной программе фестиваля кукольных театров новосибирцы представили спектакль «Game Over: Атака Темного Бота» – современную сказку о защите данных в сети и основах компьютерной грамотности. 

В день открытия фестиваля состоялся мастер-класс «Искусство играющих кукол». Его провел ведущий мастер сцены, артист-кукловод Новосибирского областного театра кукол Александр Николаев. Директор Новосибирского театра кукол Юрий Горлатых отметил, что театр впервые участвовал в фестивале в Казахстане. Он подчеркнул, что данное событие является хорошей возможностью показать свои наработки и наметить пути дальнейшего сотрудничества с нашими ближайшими соседями.

Фестиваль «Кукляндия» проводит Карагандинский академический театр музыкальной комедии как традиционное событие лета. В этом году в фестивале приняли участие коллективы Казахстана, России и Узбекистана.

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