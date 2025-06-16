В Новосибирске стартовал Летний театральный фестиваль

В рамках офф-программы фестиваля запланирован круглый стол «Диалог культур. Опыт сегодняшнего дня», обсуждения спектаклей и творческие встречи.
14 июня на Большой сцене «Красного факела» прошла официальная церемония открытия Международного Летнего театрального фестиваля и показ первого спектакля конкурсной программы – «Бесы» в постановке художественного руководителя театра «Красный факел» Андрея Прикотенко, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.
Летний театральный фестиваль проходит в Новосибирске с 8 по 22 июня и включает в себя несколько блоков. С 8 по 13 июня, а также 22 июня – это блок гостевых спектаклей из Москвы, Санкт- Петербурга и Нягани. С 14 по 21 июня пройдет основная конкурсная программа фестиваля, в которой будут представлены 9 лучших спектаклей Урала, Сибири и Дальнего Востока.
20 и 21 июня в рамках фестиваля пройдет образовательный форум «Актер и его мастерство: XXI век», ориентированный не только на деятелей российского театра, но и участников международной резиденции фестиваля, куда будут приглашены театральные деятели из дружественных стран. Спикерами форума выступят известные театральные деятели, режиссеры и артисты.
В рамках офф-программы фестиваля пройдет круглый стол «Диалог культур. Опыт сегодняшнего дня», а также обсуждения спектаклей и творческие встречи. Помимо конкурсной программы и международного форума зрителей Летнего театрального фестиваля ждет гостевой блок, куда будут приглашены театры, территориально не затрагивающие географический профиль смотра-конкурса или не вписывающиеся в конкурсный цикл, но играющие яркую роль в современном российском театральном процессе. Насыщенная внеконкурсная программа откроет и закроет фестиваль.
Ожидается, что зрителями фестиваля станут более 10 000 человек из разных регионов России и зарубежья. В качестве почетных гостей фестиваля будут известные продюсеры, театральные критики, режиссеры, драматурги, художники, артисты и арт-менеджеры.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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