В Новосибирске стартовал Летний театральный фестиваль

20 и 21 июня в рамках фестиваля пройдет образовательный форум «Актер и его мастерство: XXI век», ориентированный не только на деятелей российского театра, но и участников международной резиденции фестиваля, куда будут приглашены театральные деятели из дружественных стран. Спикерами форума выступят известные театральные деятели, режиссеры и артисты.



В рамках офф-программы фестиваля пройдет круглый стол «Диалог культур. Опыт сегодняшнего дня», а также обсуждения спектаклей и творческие встречи. Помимо конкурсной программы и международного форума зрителей Летнего театрального фестиваля ждет гостевой блок, куда будут приглашены театры, территориально не затрагивающие географический профиль смотра-конкурса или не вписывающиеся в конкурсный цикл, но играющие яркую роль в современном российском театральном процессе. Насыщенная внеконкурсная программа откроет и закроет фестиваль.