Худрук новосибирского «Первого театра» Джемма Аветисян стала лауреатом стипендии правительства России

Художественный руководитель Молодежного драматического театра «Первый театр» Джемма Аветисян вошла в число лауреатов престижной государственной стипендии правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства. В 2025 году эту награду получили 33 специалиста со всей страны.

Джемма Аветисян – художественный руководитель Молодежного драматического театра «Первый театр», главный режиссер «Красноярского музыкального театра», преподаватель кафедры музыкального театра Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

В 2024–2025 годах спектакль Джеммы «8 женщин» Красноярского музыкального театра стал номинантом премии «Золотая маска» сразу в двух категориях — «Лучшая работа режиссёра. Оперетта/мюзикл» и «Лучший спектакль. Оперетта/мюзикл». Ранее её постановки входили в лонг-листы «Золотой маски» и фестивальной программы «Маска Плюс»: «Человек, нашедший своё лицо» Новосибирского музыкального театра, «Наизнанку» театра «Старый дом». В 2024 году Джемма Аветисян также стала лауреатом Национальной премии «Музыкальное сердце театра» в категории «Приз зрительских симпатий» за спектакль «Два благородных дона» (Самарский театр драмы имени М. Горького) и победителем Russian Creative Awards в специальной номинации для молодых деятелей культуры в направлении «Театр». На сцене «Первого театра» под её руководством поставлены значимые спектакли: «Зойкина квартира», «Ожидание», «Васса Железнова», «Мы помним» — проекты, получившие высокую оценку зрителей и профессионального сообщества.