Новосибирский «Красный факел» завершил 105-й театральный сезон

Новосибирский академический драматический театр «Красный факел» завершил 105-й театральный сезон. В этот вечер на Большой сцене зрителям была представлена одна из самых позитивных премьер репертуарного года ‒ «Школа злословия» по пьесе Ричарда Шеридана.

Юбилейный сезон пополнил афишу «Красного факела» пятью спектаклями. На Большой сцене появились «Бесы» по роману Ф. Достоевского, «Пигмалион» по пьесе Б. Шоу, «Школа злословия» по комедии Р. Шеридана, музыкально-драматическая композиция «Судьба и время», «Дорогая Елена Сергеевна» по пьесе Л. Разумовской.