Новосибирский «Красный факел» завершил 105-й театральный сезон

По итогам зрительского голосования лучшим спектаклем сезона выбраны «Бесы» в постановке худрука театра Андрея Прикотенко.
Новосибирский академический драматический театр «Красный факел» завершил 105-й театральный сезон. В этот вечер на Большой сцене зрителям была представлена одна из самых позитивных премьер репертуарного года ‒ «Школа злословия» по пьесе Ричарда Шеридана.
Юбилейный сезон пополнил афишу «Красного факела» пятью спектаклями. На Большой сцене появились «Бесы» по роману Ф. Достоевского, «Пигмалион» по пьесе Б. Шоу, «Школа злословия» по комедии Р. Шеридана, музыкально-драматическая композиция «Судьба и время», «Дорогая Елена Сергеевна» по пьесе Л. Разумовской.
Традиционно в день последнего спектакля сезона художественный совет театра подвел свои итоги уходящего репертуарного года и вручил премии за лучшие работы:
- «Лучшая мужская роль» – Александр Поляков за роль Николая Ставрогина в спектакле «Бесы»
- «Лучшая женская роль» – Ирина Кривонос за роль Елены Сергеевны в спектакле «Дорогая Елена Сергеевна»
- «Лучшая мужская роль второго плана» – Виктор Жлудов за роль Ивана Шатова в спектакле «Бесы»; Вадим Гусельников за роль Вити в спектакле «Дорогая Елена Сергеевна»
- «Лучшая женская роль второго плана» – Елена Жданова за роль Варвары Ставрогиной в спектакле «Бесы»
- «Прорыв» ‒ Татьяна Лукасевич за роль Элизы Дулиттл в спектакле «Пигмалион» и Александр Жуликов за роль Алексея Кириллова в спектакле «Бесы»
- «Лучший цех» ‒ пошивочный цех под руководством Веры Полуэктовой и костюмерный цех под руководством Янины Степенко. Также была отмечена начальник отдела материально-технического снабжения Ольга Самборская
По итогам зрительского голосования «Лучшим спектаклем сезона» выбраны «Бесы» в постановке художественного руководителя театра «Красный факел» Андрея Прикотенко. Приз зрительских симпатий уходит актеру Никите Воробьеву за роль Петра Верховенского в спектакле «Бесы».
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